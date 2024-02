Desesperado pedido de una periodista de Pringles: “No podemos salir a la calle”

María Rosa Luna, periodista de FM Ciudad, en Coronel Pringles, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 y reveló que los vecinos de la vecina localidad “se están armando” para hacerle frente a la creciente inseguridad.

En contacto con este medio, la profesional contó que “nos están robando todos los días en Pringles, están entrando a casas, a los comedores escolares. Por eso pedimos ayuda”, sostuvo con indignación.

Y agregó: “A los jueces que trabajan en el área de minoridad en Bahía les pedimos una mano. Están entrando a los clubes, se llevan la comida de los merenderos. Agarran a los pibes en la calle, rompen los patrulleros, ambulancias”.

Respecto de los presuntos autores, Luna señaló que se trata de malvivientes que “tienen 12, 13, 14 y 16 años, y hay alguno de 17”. Y contó que “ya no nos alcanzan los efectivos policiales, no podemos salir a la calle y nuestros hijos están inseguros”.

“La gente que trabaja en el hospital, los médicos, todo. La seguridad de Coronel Pringles se convirtió en un desastre y no pasa por la policía, pasa por el garantismo que tenemos y las leyes que amparan a estos ‘borregos’. Nos tienen podridos y la gente en Pringles se está armando”.

“De un año a la fecha estamos todos bailando arriba de la hornalla, porque ya no es ni sartén. La Guardia Urbana ha tenido que recibir piedrazos en la cara y no se los puede tocar, estamos podridos. Hace más de 25 años que trabajo en esta ciudad y nunca pasó algo así. Queremos justicia, porque si no la vamos a hacer nosotros”, consideró.

Escuchá la nota completa en el aire del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24: