Luis Miguel brilló en el primero de los diez recitales en Argentina

Desde septiembre de 2019 que Luis Miguel no se presentaba en vivo en la Argentina. Pero la espera valió la pena, y mucho. El artista mexicano preparó un show en el que durante dos horas y media hizo un recorrido por su extensa carrera que incluyó varios estilos musicales.

Si bien su éxito mundial llegó de la mano de los boleros y es, sin dudas, quien mejor le canta al amor, también triunfó en otros géneros musicales y así lo demostró en el primero de sus diez shows en la Argentina, con un Movistar Arena colmado de fanáticas que se fueron con la sensación de un reencuentro en el que “El Rey Sol” lo dio todo.

Dos horas y media de música y todos los temas eran hits. No muchos artistas pueden jactarse de tener tantos éxitos y de poder rendir tan bien sobre el escenario sin un descanso mientras toca la banda o mientras charlan con su público. No sólo que tuvo aire para rato, sino que no se privó de nada. Hizo sus pasos, recorrió el escenario y demostró que llegó para hacer lo que mejor sabe: cantar.

Resulta difícil elegir los picos que tuvo el show porque realmente nunca paró de lucirse. Luismi recorrió distintos géneros, entre los que se destacaron boleros, tangos, duetos, mariachis y pop.