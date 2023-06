El día que el masajista se sorprendió por las denuncias en su contra

“No me quiso pagar y amenazó con denunciarme”, fue la débil defensa que ensayó el masajista Esteban Pablo Sebeca cuando, entrevistado por La Brújula 24, se refirió a los dichos de una mujer que lo había denunciado por abuso en la Comisaría de la Mujer. “Hace más de 10 años que trabajo en esto y nunca tuve problemas con nadie”, argumentó, sorprendido por el tenor de la acusación.

Tal vez lo que Sebeca no imaginaba ese 19 de abril que habló con este medio, son las cataratas de denuncias que se le iban a venir, hasta totalizar siete exposiciones formales. Mucho menos aún, creer que podía quedar detenido, como finalmente sucedió este viernes.

En contacto con el programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24 y conduce el periodista Germán Sasso, el masajista afirmó que “no tengo nada que ver, por favor. Es más, la mujer no me pagó, se fue y me dijo que me iba a denunciar. No tenía plata, no sé qué es lo que dice ahora”.

“Cuando le quise cobrar, le comenté que eran 2 mil pesos, me dijo que no tenía plata y que me iba a denunciar. Por lo visto así lo hizo”, reiteró Sebeca y argumentó que “calculo que ha sido por eso, porque otra cosa no se me ocurre”.

“Hace más de 10 años que hago masajes y jamás en la vida tuve problemas. Esta señora me está ensuciando sin razón de ser”, completó.