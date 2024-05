El descargo de la real protagonista de “Bebé Reno”

Llega Laura Ubfal y una nueva columna sobre el mundo del espectáculo, en el aire del programa Hora Pico. Porque todo lo que hay que saber, lo encontrás en La Brújula 24.

Habló la real protagonista de “Bebé Reno”

Hay varias similitudes entre Fiona Harvey y la protagonista de ficción de “Bebé Reno”, la serie de Netflix que viene teniendo récord de visualizaciones y que ha creado un fuerte debate en muchos países, incluida la Argentina, alrededor del tema del acoso de una mujer a un varón.

La serie aclara que es una ficción basada en hechos reales, pero ahora, tras la búsqueda de muchos en redes, apareció Fiona Harvey, abogada y escocesa, como la protagonista de la serie, Martha (Jessica Gunning), una mujer de 58 años indignada con Richard Gadd, creador de la serie, su actor, productor y autor.

Quien logró entrevista fue el periodista Piers Morgan y en esa nota Harvey niega todos los contenidos de la historia y se sabe que le hará juicio a Netflix.

“El acecho y el acoso es una forma de enfermedad mental. Habría estado mal pintarla como un monstruo, porque no se encuentra bien y el sistema le ha fallado”, dijo Richard Gadd a “The Independent”.

Gadd reconoce que en realidad cometió errores. “Hice muchas cosas mal y empeoré la situación”, comentó a “The Guardian”.

Por otra parte, La actriz de “Bebe Reno”, Jessica Gunning, se hizo eco del comunicado del creador de la serie, Richard Gadd, en el que pide a los espectadores dejar de investigar a las personas reales que inspiraron a los personajes de la serie.

En una entrevista reciente con la revista Glamour, Gunning respondió a los espectadores que han estado buscando información sobre la “verdadera” Martha.

“No sabía que esto estaba ocurriendo”, dijo. “Insto a los espectadores a que lo dejen de hacer. Si esto de verdad está pasando, es una verdadera lástima, porque demuestra que no han visto la serie de la manera adecuada”, expresó.

Julieta Prandi indignada

Se conoce su lucha, con denuncias contra su ex marido tanto por abuso en lo penal, como en lo civil, en la demanda de alimentos para sus hijos. Pero parece que la Justicia y nada menos que en manos de una mujer, le jugó la peor pasada a Julieta Prandi.

Por eso, indignada, Julieta contó en sus redes los absurdos de la Justicia por estos días para con sus denuncias.

En la “justicia” argentina las garantías que goza un acusado por abuso le permiten elegir si atraviesa juicio por jurados (como fue asignado) o si pide que se mantenga en privado con un tribunal oral criminal (ósea de puertas adentro). Es un absurdo atrás de otro.

Y hablando de absurdos… En el juzgado 2 de familia de San Isidro, la jueza Citraro decidió dar lugar al pedido de Claudio Contardi para que me multen por contar públicamente que aún no regularizó su deuda millonaria de alimentos, que sigo siendo la única que vela por sus hijos. Es decir, la justicia no obliga a un padre a cumplir con sus obligaciones, pero considera que por exponerlo yo debo ser multada. Señora jueza, Sabrina Citraro, ¿a qué está jugando?

Entendemos la indignación de Julieta, quien tuvo que escaparse de su propia casa con sus hijos, donde estaba prácticamente secuestrada y ahora una jueza la multa por difundir puras injusticias. Y en el caso de Prandi, es una persona pública, con redes muy leídas y seguidas. Qué le queda a tantas mujeres indefensas ante maridos poderosos o manipuladores?.

“Tardé un año en hacer la denuncia penal porque para mí era humillante que la gente supiera todas las cosas que me pasaban. Me encontré con muchas mujeres machistas que no ayudan, comisarías que no se ocupan, abandono, vacío legal, madres que quedan solas con sus hijos y no saben qué hacer y que están en manos de psicópatas y a veces todo termina en femicidios” dijo Julieta.

Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi, será juzgado por violencia de género y abuso sexual en el Tribunal en lo Criminal N°2 de Campana. Se llevará a cabo en un juicio por jurados.

Las acusaciones en su contra van desde abuso sexual con acceso carnal hasta causar un grave daño en la salud mental de la presunta víctima, quien fuera su pareja. Pero todavía no hay fecha para el juicio.

