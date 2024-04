Piden dos años de prisión para Felipe Pettinato: la víctima tenía 14 años

Felipe Pettinato (30) se sentó en el banquillo de los acusados y se enfrenta a una pena de seis meses a cuatro años de prisión. El hijo del ex saxofonista de Sumo está acusado por un abuso sexual cometido en marzo de 2018. La víctima, al momento de los hechos, era una adolescente de 14 años y familiar de la entonces pareja del imitador de Michael Jackson.

Durante la instrucción, uno de los testigos presentados por su defensa había sido el neurólogo Melchor Rodrigo (43), que murió el 16 de mayo de 2022 en un incendio que se desató en el departamento de Felipe Pettinato. Había declarado como testigo de la defensa durante la instrucción y su declaración fue incluída por lectura. Por esta muerte, Pettinato enfrenta otro proceso penal y está imputado por “incendio seguido de muerte”.

El juicio empezó este martes a las 9 y, para resguardar la integridad de la víctima, a pedido de la querella y de la defensa, se realizó a puertas cerradas. Así, ni la prensa ni el público pudieron ingresar a la sala del Juzgado N° 1 de San Isidro en el que se desarrolló la única audiencia del juicio.

El fiscal Matías López Vidal pidió la pena de dos años de prisión en sus alegatos de cierre. La querella, a cargo de Andrés Bonicalzi, pidió 2 años y seis meses para Pettinato. En ambos casos la condena es excarcelable y no iría a la cárcel.

Pero, al estar involucrado en otro proceso penal en la Justicia Nacional por el incendio de su departamento y la muerte de Melchor Rodrigo, contaría como un antecedente y ambas penas podrían sumarse derivando así en una condena de cumplimiento efectivo.

En tanto, Norberto Frontini, que estuvo a cargo de la defensa de Pettinato solicitó la absolución al considerar que “el hecho no existió” y subsidiariamente “la absolución por duda”, al considerar que no estaban debidamente probados los hechos.

Al inicio del debate, según pudo saber Clarín, declaró la víctima que ahora es mayor de edad y contó lo que vivió. Luego fue el turno de su mamá, que la acompañó en el proceso de la denuncia y la perito psicológica que realizó el dictamen forense luego de entrevistarse con la víctima. También la mamá de la hija de Felipe Pettinato y su padre, ambos familiares de la víctima.

Por último la defensa presentó como testigo a Tamara Pettinato, la conductora y panelista, que se puso al frente del largo proceso de rehabilitación transitado por su hermano producto de sus adicciones.

El veredicto se conocerá el 29 de abril por secretaría ¿qué significa? Que Felipe Pettinato podrá no asistir y enterarse de la decisión por sus abogados.

El hecho

Felipe Pettinato, hijo del ex saxofonista de Sumo y conductor televisivo Roberto Pettinato, fue denunciado en 2019 por la familia de la adolescente. El delito es “abuso sexual simple”, que prevé una pena de 6 meses a 4 años de prisión, según el artículo 119 del Código Penal.

La víctima era familiar Sofía Colasante, quien fuera pareja de Felipe Pettinato y mamá de la hija que tienen en común.

La mujer denunció el hecho, ocurrido el 8 de marzo de 2018 a las 2 de la madrugada. En esa oportunidad, mientras la chica jugaba con su celular en un sillón, el hijo del conductor de TV la manoseó.

“En aprovechamiento de la nocturnidad, de la soledad en la que se encontraba mi hija y de su inmadurez sexual, le permite perpetrar su conducta abusiva garantizándose de esa manera el silencio de la víctima, quien se quedó absolutamente paralizada”, dice la declaración de Paula, la mamá de la joven identificada con la letra M.

“Durante los siguientes días, semanas y meses, mi hija no nos contó nada. Con el tiempo, nos refirió que no lo había hecho antes por vergüenza, miedo y porque quería evitar que se generen problemas en la familia. Pero si bien ella no había verbalizado nada, hubo diversos cambios de conducta que sufrió a partir de ese momento”, señaló.

Nueve meses después de la agresión sexual, la joven se atrevió a contarles a sus padres lo que había sufrido. “Nos relata entre llantos, con absoluto detalle, todo lo que le había sucedido. La angustia asociada a ese relato de abuso derivó en la inmediata contención por parte de la suscripta”, prosigue la declaración presentada ante la Justicia.

La primera reacción de la familia fue confrontar a Pettinato que, “visiblemente nervioso, se ruboriza, pero dice no recordar nada”.

Siempre según la versión de los denunciantes, él se defendió: “¿Yo hice eso?”. La mujer tomó la determinación de prohibirle el ingreso al domicilio y esperar que su hija estuviera en condiciones de afrontar las repercusiones mediáticas, tras lo cual hizo la denuncia.

Durante la instrucción, Felipe Pettinato se sometió a dos pericias psiquiátricas que confirmaron que era imputable. Esas mismas pericias fueron clave para la otra imputación, más grave, que enfrenta: está acusado de incendio seguido de muerte por el siniestro que provocó en su departamento y en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo.

Fuente: LB24 / Clarín.