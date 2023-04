“No me quiso pagar y amenazó con denunciarme”, se defendió el masajista

Esteban Pablo Sebeca es el masajista que fue acusado de abuso sexual por una mujer de 43 años. Y esta mañana negó lo ocurrido en contacto con el programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24.

Alegando sorpresa, Sebeca remarcó que nada de lo expuesto por la supuesta víctima fue verdad. “Nada que ver, por favor. Es más, la mujer no me pagó, se fue y me dijo que me iba a denunciar. No tenía plata, no sé qué es lo que dice ahora”.

“Cuando le quise cobrar, le comenté que eran 2 mil pesos, me dijo que no tenía plata y que me iba a denunciar. Por lo visto así lo hizo”, reiteró el masajista. Y argumentó que “calculo que ha sido por eso, porque otra cosa no se me ocurre”.

Respecto de su trabajo, indicó que “hace más de 10 años que hago masajes y jamás en la vida tuve problemas. Esta señora me está ensuciando sin razón de ser”.

“Hago masajes deportivos y descontracturantes a los jugadores de primera de Pacífico, nunca tuve ningún tipo de problemas. Ella entró en un gabinete, cerré la cortina, le dije que se descubriera la espalda y que se acostara boca abajo. Lo hizo tranquila, obvio con su privacidad y nada más. Charlamos, me dijo que era portera, le hice los masajes que tenía que hacerle, pero nada más”, apuntó.

Y en esa misma línea explicó que “hoy te hacen una denuncia así, te escrachan, te dejan mal. Realmente no entiendo con qué fin lo hacen”.

“Voy a tener que buscar un abogado para defenderme de una falsa denuncia. Hoy por hoy le dan más importancia a la palabra de una mujer que a la de un trabajador. Si le decís un piropo a cualquier chica en la calle, sin pasarte, y ya te están denunciando por acoso. No entiendo estas cosas que están sucediendo”.

“De los años que tengo trabajando en esto, jamás tuve un problema con nadie”.

“Ella había llamado por teléfono y me dijo que no tenía dinero en efectivo porque tenía que pasar por el banco, pero no tenía ganas. Le expliqué que tenía Mercado Pago, que no se hiciera problema. Después me dijo que me iba a denunciar”.

“Me meten en un problemón y no tengo idea por qué. Mi señora está con la cara por el piso, angustiada. Jamás tuve problemas con nadie, hace más de 10 años que hago esto”.