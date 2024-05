Juntan donaciones para ayudar al chico que fue atacado con una llave cruz

Camila Monzón, hermana de Valentín, el chico al que golpearon con una llave cruz en Coronel Dorrego y terminó internado en muy grave estado, habló esta mañana con La Brújula 24. En diálogo con el equipo del programa “Bahía Hoy”, contó que ahora están juntando donaciones para una cuando haya que colocarle una placa en la cabeza.

Tal como informó este medio, familiares de la víctima se quejaron por la atención que recibió Valentín tras el ataque ocurrido durante una fiesta en el Club Villa Rosas, tanto por parte del personal de la ambulancia como de la policía.



Respecto de la campaña solidaria, Camila refirió que “mi hermano, gracias a Dios, está bien, ayer le dieron el alta y está con nosotros, todavía en Bahía”. Además, aseguró: “En el pueblo de donde somos nosotros –Indio Rico- se hace mucho lo que tiene que ver con rifas, pero nos dijeron que así era la mejor opción para más adelante ponerle una placa”

“Todavía no sabemos cuánto sale, no nos dijeron, pero es más que nada también para solventar los gastos de viajes, medicamentos y todo lo que tiene que afrontar ahora”, argumentó. Y dijo que se puso a disposición el alias “porvalentinmonzón“.

“Ahora Valentín está en la casa de mi abuela, se acuerda un poco de lo que pasó, pero son momentos. No podemos creer que esté vivo, gracias a Dios está todo bien y es un chico fuerte que se recuperó en días. Fue derivado a Bahía el sábado a la madrugada y ayer ya le dieron el alta. Ahora tiene que tener un cuidado extremo, no puede salir a ningún lado, no se puede golpear ni nada porque tiene la herida abierta”, consideró.