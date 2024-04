Casación confirmó las condenas a pareja de abuelos abusadores

El Tribunal de Casación bonaerense confirmó este martes las condenas que había dictado la justicia bahiense contra una pareja de abuelos abusadores. Se trata de la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 3 contra un hombre y una mujer, que recibieron penas de 23 y 6 años de cárcel tras el juicio oral que se les siguió por el abuso del nieto de ambos en el barrio Noroeste.

Llamativamente, para la propia justicia los dichos del menor que fueron vitales para condenar a los abuelos abusadores, no tuvieron el mismo peso para llegar a una sentencia contra Enrique Lucarelli, un histórico director de instituciones vinculadas a la atención y contención de jóvenes con capacidades diferentes que fue absuelto “por el beneficio de la duda”.

Para los instructores judiciales que lo llevaron a juicio, Lucarelli -íntimo amigo del perverso abuelo- llevaba a “la casa del horror” a nenes con capacidades diferentes para hacerlos participar de orgías.

“Del relato del niño no puede obtenerse la certeza que se requiere para un veredicto condenatorio. No desconozco que los niños cuentan cuando pueden y como pueden, tal como lo señalaran no solo los acusadores sino también las docentes y las psicólogas tratantes, y que no se puede esperar un relato pormenorizado de los hechos que ha enfrentado, pero no menos cierto es que el relato del niño no alcanza los estándares que establece el Tribunal de Casación”, indicó la jueza Claudia Fortunatti, al fundamentar el veredicto absolutorio en favor de Lucarelli.