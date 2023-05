Tiene 16 años: la ajedrecista argentina que es campeona de América

A Candela Belén Francisco Guecamburu le dejaron de niña un simple tablero de ajedrez en el arbolito de Navidad. “Mi primera palabra fue: ‘Interesante’. Pero no le presté tanta atención al juego y quedó un par de años tirado por ahí”. Pero el bichito picó fuerte. Porque este viernes 12 de mayo, con apenas 16 años, entró en la historia del ajedrez argentino.

En el Continental realizado en La Habana, Cuba, la argentina se consagró campeona americana de manera invicta, se clasificó a la Copa del Mundo de Bakú, pasó a ser la número 1 del país y se convirtió en la tercera gran maestra femenina de la historia nacional, después de Claudia Amura y Carolina Luján.

Candela es otro prodigio más de la nueva camada de jóvenes fenomenales que no paran de asombrar delante de los tableros, como Faustino Oro -mejor Sub 10 del mundo-, Ilan Schnaider (12, ex número uno a los 8 años) y los hermanos Joaquín (15, flamante maestro internacional) y Francisco Fiorito (12).

Tomó clases en el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, cuna de maestros donde pronto ya entró en el alto rendimiento. El resto es historia: múltiple campeona nacional, sudamericana y panamericana en diferentes categorías de Sub 12 a Sub 20, aun con ventaja de edad. Hoy toma clases con los grandes maestros Diego Valerga, Sergio Slipak, Andrés Rodríguez y Robert Hungaski, y con los maestros internacionales Martín Bitelmajer y Sebastián Iermito.

Fuente: Clarín