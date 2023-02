En Reta crearon un lugar especial para aprender a jugar ajedrez

En Reta hay una librería que es a la vez un club de ajedrez. Su creador, Pablo Coronel, dice que el local comercial es la excusa para que exista el espacio de aprendizaje abierto para chicos y grandes.

“Juego ajedrez desde hace muchos años y la idea era tener un lugar acá. Pusimos una librería que funciona como club de ajedrez y en el verano sacamos el ajedrez y chicos y grandes pasan a jugar”, señaló en el programa Nunca es Tarde.

Coronel aseguró que procura “enseñar todo lo que puede” y que en el lugar “se arman partidas todo el tiempo”. Este sábado tendrán un evento especial con el campeón municipal de Tres Arroyos, Francisco Restuccia, quien jugará una partida simultánea, es decir, competirá al mismo tiempo contra todos los contrincantes que se animen a participar.

“Yo no vivo de la librería. El tema comercial de la librería surgió como para tener un lugar propio para el ajedrez, igual me encantan los libros”, afirmó.

Coronel destacó los beneficios del juego ciencia: “Es un deporte, hay que tener constancia, y sobre todo desarrolla la parte mental. Es un juego donde no tenés azar, no es como un juego de cartas, acá está todo sobre la mesa (…) no se oculta nada”, después tenemos”.

“En el ajedrez necesitas necesitas creatividad e imaginación para crear planes, pero tenés que planificar y estar resolviendo sobre lo que pasa en el tablero, incentiva la resolución de problemas”, agregó.