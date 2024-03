Ajedrecista argentino de 10 años le ganó al N°1 del mundo: su entrenador habló con La Brújula 24

La noche del sábado 23 de marzo quedará grabada a fuego en la mente de Faustino Oro, de 10 años. Es que, aunque ya sus logros parecieran no causar sorpresa, nuevamente el pequeño que aprendió a jugar al ajedrez hace sólo cuatro años, realizó una jugada inolvidable: derrotó al mejor jugador del mundo, el noruego Magnus Carlsen en una partida “bullet” (a un minuto para cada jugador) en el circuito de torneos Bullet Brawl que semanalmente se lleva a cabo por Internet en el sitio Chess.com.

“Estoy muy contento; una gran alegría para mí porque nunca había jugado contra él”, dijo el pequeño al que la prensa española bautizó “El Messi del ajedrez” tras su victoria en el primer enfrentamiento ante Carlsen en su breve pero electrizante carrera.

Este martes, La Brújula 24 tuvo la posibilidad de hablar con Jorge Rosito, el entrenador de Oro, para conocer un poco más de esa mente brillante de un niño del que habla el mundo entero.

“Yo aprendí cuando tenía 4 años, por lo que tengo medio siglo jugando al ajedrez. Competí durante toda mi vida, el último torneo fue en 2016. Hay que tener mucha energía para jugar al ajedrez, aunque no parezca por el hecho de que uno está sentado. Decidí dar un paso al costado de la competencia y me dedico a entrenar a jugadores tanto de la Argentina como del extranjero. Ya estaba contento pero en 2020 me llama un papá diciéndome que tiene un hijo que juega muy bien y que quiere que lo empiece a entrenar. Esa historia de un papá que me dice que su hijo juega bien me ha ocurrido muchas veces pero acá, en realidad, no es que jugaba bien sino que es un genio”, manifestó Rosito a “Todo es posible”.

Jorge Rosito, jugador y entrenador de ajedrez, habló con La Brújula 24 sobre Faustino Oro, el nene argentino que viene de ganarle una partida al mejor exponente de la actividad del mundo.

“A Faustino lo entreno desde que tenía 6 años hasta el día de hoy y es un caso único en la historia del ajedrez argentino y posiblemente mundial. Faustino aprendió en pandemia, en mayo de 2020 a mover las piezas y recién al año, lo pude conocer personalmente cuando vino a jugar presencialmente en Mar del Plata. Le va tan bien que sale al ránking como el número 8 mejor del mundo Sub 9. Ahora, con 10 años, es el mejor Sub 11 del mundo”, explicó.

Advirtió que, con 9 años y medio de edad, Oro logró un récord histórico cuando logró los 2300 puntos y la Federación Internacional del Ajedrez le otorgó el título de Maestro FIDE. Con ese logro, Oro superó a “próceres” mundiales de la actividad como Kasparof y Karpov.”Eso marca un poco la carrera de este genio argentino que ahora se radicó junto con su familia en España. Si uno quiere competir, debe estar en el lugar donde compiten los mejores y se realizan los certámenes de élite”, indicó.

LA ENTREVISTA COMPLETA CON EL ENTRENADOR DE FAUSTINO ORO