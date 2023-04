Tiro campeón del regional de hockey: “El título fue muy merecido”

Tiro Federal se consagró campeón este fin de semana en el torneo regional de hockey se jugó en la ciudad.

El aurivioleta venció a Náutico de Mar del Plata por 2 a 0 con goles de Valentina Artazcoz y Victoria Walter, de penal, quien además fue la goleadora del certamen y fue elegida como la mejor jugadora.

“Creo que fue muy merecido. Venimos entrenando un montón desde fines de enero y creo que en este torneo no solo se demostró eso, sino también la unión que formamos como grupo”, destacó Victoria Walter en diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Sobre la elección de mejor jugadora y goleadora del certamen, Victoria dijo que “sinceramente no me lo esperaba pero estoy muy feliz y agradecida con mis compañeras y mi entrenador”.

Mientras que sobre la preparación y pensando en lo que viene sostuvo que “venimos de un año bastante duro y creo que este 2023 lo estamos afrontando de una manera diferente y muchísimo más preparadas. Se nota un equipo mucho más unido y predispuesto a dejar todo por la camiseta”.

Recordando sus comienzos en el hockey, la MVP del regional declaró que “me acuerdo que estaba haciendo patín y un día dije que quería probar algo nuevo. Mi mamá me llevo a Tiro, que era un club muy familiar, en el que también jugaba mi hermano, probé y me gustó. Empecé a entrenar cada vez más hasta que descubrí que era lo que realmente me gustaba hacer”.

“Estuve en un par de seleccionados y el año pasado tuve mi debut en primera y, gracias a Dios estoy en un grupo hermoso, lleno de gente de buen corazón”, cerró.