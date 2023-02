El fiscal dio detalles de la investigación y explicó por qué “Tony” fue liberado

El fiscal que investiga el crimen en Villa Mitre, Jorge Viego, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y explicó por qué “Tony” Ruiz fue puesto en libertad, al tiempo que adelantó que pedirá una medida cautelar para evitar que siga avanzando la escalada de violencia.

“Con la prueba colectada, no solamente testimonios de testigos directos de la agresión quienes identificaron al autor material sino también la declaración del herido, todo apunta a que Facundo Solís fue quien disparó”, consideró Viego, en el inicio de su charla con el periodista Germán Sasso.

Y emparentó lo sucedido en el homicidio de Emanuel Castillo ocurrido hace casi tres años: “De los cinco que se dirigieron a aquella esquina para matar al hincha de Olimpo, tres estuvieron en este nuevo episodio, uno es un testigo que en aquel entonces conducía el Fiat Uno. Y los otros dos son Tony Ruiz y el Ortega fallecido. Ambos no tuvieron consecuencias legales en lo que es el homicidio, se tramitaron distintas causas”, al tiempo que recordó que “a Ruiz se lo tiene filmado con un arma en inmediaciones del crimen de Emanuel Castillo”.

“En lo que se refiere ahora, al menos lo que dice el Ortega que resultó herido, es que Ruiz es el nuevo jefe de la banda. Respecto de lo ocurrido el viernes, cuando el personal policial aprehende, la Fiscalía tiene 48 horas para hacer una imputación legal. En este caso, el Ortega herido desvincula a Ruiz, e incrimina a Solís”, reiteró el representante del Ministerio Público.

Además, sobre la crónica de lo que pudo reconstruir, advirtió: “Ruiz venía en uno de los tres vehículos, con palos y cadenas, se le adjudica la tenencia de una 9 milímetros, por lo que dispuse cuatro allanamientos de urgencia y no se encontró ese arma. Y en la autopsia se concluye que no hay impactos de 9 milímetros. La investigación sigue y se verá si se le puede atribuir algún otro tipo de imputación en el evento”.

“En otro hecho en el que hay una tentativa de homicidio, con un arma blanca, el que comienza la agresión es Tony Ruiz y el que comete el primero de los delitos es el Ortega que ahora está detenido. Tenemos que contar con la prueba necesaria para la imputación”, sentenció Viego.

Luego, le habló a la viuda de Ortega, quien asegura que en sede policial modificaron la declaración de su cuñado: “Si es así, no tiene más que acercarse a la Fiscalía y realizar la correspondiente denuncia. Nosotros no estamos para prevenir, sino para llevar adelante juicios por delitos cometidos. Estoy trabajando en alguna medida cautelar para no someter a la sociedad a este tipo de consecuencias, porque es la segunda vez que se producen disparos en torno a un club deportivo. Esperemos que prospere la medida”.

“Cuando me acerqué al lugar de los hechos, el jefe policial me había dicho que el Aprevide local había hecho una denuncia, pero no tenía la misma fuerza que inicialmente, pero a la hora de sentarse ante la Justicia (en alusión a los dirigentes de Villa Mitre) estaban flojos de memoria. Hay que comprometerse, porque sino es muy difícil prevenir, más allá de que actuemos sobre hechos cometidos”, finalizó.