Crimen de Villarino: “La mujer ya no podía sostener la mentira”

El fiscal Jorge Viego habló esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, en relación al macabro crimen de Jorge Scali ocurrido el año pasado en el vecino distrito de Villarino, por el cual se encuentra detenida Nora Marta Lozano.

Como se sabe, todo comenzó con la aparición del cuerpo del hombre, a un costado de la Ruta 3 Sur, entre las localidades de Origone y Ombucta. Según pudieron reconstruir los investigadores, Lozano, que es familiar política de la víctima, lo había retirado del geriátrico en el que el hombre no vidente residía, en Carmen de Patagones.

A las autoridades del hogar les mencionó que lo llevaría a vivir con ella a una casa de Lanús. Pero el hombre nunca llegó, porque sería asesinado a los pocos kilómetros del lugar. Luego, todo sería un misterio durante varios meses. Hasta que la mujer cometió un grave error que la dejaría en evidencia.

“La causa todavía está en Lanús, fue decisión de aquellos fiscales pedir la detención. Pretenden la prisión preventiva y recién después de ello remitir a este departamento judicial. Yo debo esperar a que se expida y de ahí en más continuar. La defensora que se presentó para asistir a la imputada ya pidió la incompetencia para que se remita. Es una cuestión técnica pero se avanzó con una imputación”, aseveró el profesional.

Y recordó que Lozano “estaba aprehendida por tenencia de arma y la falsa denuncia que se detectó en forma flagrante. Sin lugar a dudas, el juicio se llevará adelante en Bahía Blanca”.

En cuanto al grave error que cometió la asesina, Viego indicó que “he leído algunas cuestiones, pero no quiero ser contundente aún hasta no tener el expediente. Había otras cosas que había expresado la mujer, pero no iba a poder sostener la mentira. Ya había hecho manifestaciones que la ponían en una situación bastante incómoda, por lo que empezaron a solicitar la presencia de la víctima y a la larga no lo iba a poder sostener en el tiempo”.

“Cuando empezamos a hacer las averiguaciones de rigor para dar con la persona, y esperábamos un cotejo de huellas, la dueña del geriátrico nos había contado que 10 días atrás se había cruzado con Lozano y le pidió un teléfono del hombre porque un amigo del hogar le quería hablar, pero ella evadía todo tipo de contacto”. “Además, había presentado un poder para disponer de un bien de Jorge para venderlo, y le dijeron que no correspondía, que era menester que se presentara el hombre. Ahí aseguró que Jorge estaba en Paraguay”, señaló.

En cuanto al posible móvil del crimen, el fiscal bahiense explicó que “sabemos de la existencia de un inmueble en Río Negro, que era el que la mujer pretendía vender”. Aunque aclaró que “hasta que ella no declare y presente una alternativa a un dolo directo, estamos en una etapa de investigación para dilucidar si el móvil fue sólo el económico”.

“Hay una fecha cierta en la que lo retiran del geriátrico, el 17 a la madrugada, y el cuerpo aparece el 26. Tenemos que terminar de esclarecer el momento en el que se produjo el viaje. Por los estudios que se realizaron, se estimaba de 3 a 5 días la data de muerte, aproximadamente. Pero eso puede variar y extenderse a la fecha en que lo retiraron del geriátrico”, apuntó.

La nota completa: