Otro comentario desubicado contra Rocío Marengo: “Por eso estas soltera”

Los participantes de “El Hotel de los Famosos 2” no paran de generar polémicas. A poco tiempo de su inicio, ya hubo participantes de abandonaron el hotel, como Charlotte Caniggia y Abigail Pereira, romances como el de Marian Farjat y Federico Barón y comentarios desafortunados, como el que tuvo Fernando Carrillo hacia Rocío Marengo. El tremendo y desafortunado comentario que tuvo contra la novia de Eduardo Fort, con quien se reconcilió hace poco, y no pasaron desapercibido.

Todo comenzó cuando el actor encaró a la nueva gerente de staff de esta semana y le criticó su desempeño en el mismo y como era de esperarse, Rocío no se quedó callada: “Realmente, me pareció que estaba mal, que estabas jugando a ser staff y tener que cumplir tu rol. Yo no quiero molestar a nadie. Si te molestó algo, vení y voy a tratar de no hacerlo”.

Como reaccionó Rocío

Rocío Marengo que es de arma tomar, reaccionó ante el comentario que le hizo el actor Fernando Carrillo y dijo: “¿Y qué sabes si yo estoy soltera o no? ¿Eso también se piensa en Venezuela, que si una está soltera es porque está mal? No, amor. Estoy mejor sola que con un hombre que no me llega ni al talón. El día que encuentre un hombre como la gente, voy a estar en pareja. No necesito de un hombre, puedo sola”.

Quien no se quedó atrás y defendió a la novia de Eduardo Fort fue la cantante Érica García, que le puso los puntos a Carrillo: “No, con esas cosas no. Fer, cambiemos ese chip. Discúlpame que me meta, pero yo también soy mujer y estamos tratando de evolucionar permanentemente, aunque nos equivocamos. Uno está solo porque quiere, porque puede o quizás no está sola”.

Fuente: LB24 / Caras.