Dos rugbiers se despegaron del crimen y negaron la existencia de un plan

Blas Cinalli y Lucas Pertossi, dos de los rugbiers procesados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, pidieron declarar en la última audiencia del debate que tiene desarrollo en el Tribunal N° 1 de Dolores. También comparecieron peritos de parte propuestos por la defensa. Los alegatos se esperan para la próxima semana: la fiscalía y la querella lo harán el miércoles 25 y la defensa, el jueves 26.

“Quiero aclarar lo que pasó aquel día”, dijo Cinalli. “Solo voy a responder preguntas de la fiscalía y que sean sobre mí. Vi que estaba tacleando a un amigo y lo tomé con una forma de agresión”, agregó.

Cuando el fiscal Dávila le preguntó si le pegaron a él, respondió: “No, vi que estaba tacleando a un amigo y lo tomé con una forma de agresión. Ahí se ve que cuando no quiere pelear (al chico que le pegó una patada) me voy para el otro lado”.

“¿Se cruzó con una persona tirada en el piso?”, le preguntó el fiscal y respondió: “La verdad que vi un tumulto de gente y lo bordee”, dijo y agregó que estaba borracho.

“¿Por qué dice que fue una pelea si nadie lo agredió?”, le preguntó Dávila y respondió: “Lo vi como una pelea, estaban agarrando del pie a un amigo”.

“¿Vio a alguien pegarle a algún amigo?”, pregunta Dávila y Cinalli dijo que no. De fondo, se siguen escuchando los gritos que vienen de la calle: “¡Asesinos, asesinos!”

Luego le mostraron un video. “Ahí me veo”, dice y se para y lo marca con un puntero de madera. “Esa persona soy yo”, sumó.

“¿Ahora por los videos usted se ubica al lado de esta persona (Báez Sosa)?”, pregunta el fiscal Dávila y Cinalli respondió con un “claro”.

“A mi izquierda veo a un amigo que lo agarran del pie. Me acerco, le digo ‘soltalo’ y le pego dos patadas. Me encontraba desorientado por el alcohol, por la noche. Mando mensajes y llamo a mis amigos. ‘Estamos en el mercado’, me dicen. Empiezo a llamar a uno y no me contesta. ‘Hubo una pelea, vino una ambulancia y un pibe caducó”, me dijo alguien que me crucé y pregunté si había visto a un grupo de chicos (por sus amigos). Voy a la casa y me cambio. Me puse una malla porque la ropa tenía olor a alcohol y era ropa de salir”.

Luego, describió cómo fue el momento en el que, horas más tarde, los arrestó la Policía. “Ustedes mataron a un pibe, nos dicen, y ahí se me cayó el mundo. Pensé si era el chico que yo era le había pegado”, aseguró.

“Lamento mucho todo lo que pasó. Fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad”, sostuvo el acusado y añadió: “No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol”.

“Estoy muy mal por lo que pasó y sigo mal, estuve con tratamiento psiquiátrico y psicológico, a todos nos afectó mucho, siento mucha pena por lo que pasó. En ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, no lo toqué, en ningún momento participé de un plan de asesinato, sólo fui de vacaciones. Nunca tuve intención de quitarle la vida a nadie”, concluyó.

La declaración de otro de los acusados

“Nos levantamos a las 2 o 3 de la tarde. Habíamos tenido una noche larga. Llevamos alcohol a la playa, yo llevé la heladerita. Escuchamos música. Subí historias a mis redes sociales. Vamos a temprano a comprar las entradas anticipadas para Le Brique”, recordó Lucas Pertossi y agregó: “Fuimos a la casa a buscar los documentos y la plata. Después, cocinamos, nos bañamos y comimos. Fuimos a la previa, llevamos alcohol. Hicimos juegos de quién tomaba más. Perdí el juego de cartas y tomé alcohol”.

Tras ello, continuó: “Entre 3 y 3.30 nos fuimos a Le Brique. Nos separamos en la puerta. A mí me dijeron que no podía entrar. Estaba por vender la entrada y antes de irnos un patovica nos dice que pasemos. Me dirijo a la barra. Cambio mi consumición. Sacamos una foto en medio del recital con los chicos. En un abrir y cerrar de ojos veo un tumulto. Un patovica saca del cuello a un amigo. ‘A este sacálo por la cocina que lo cagamos a palos’, escucho (sobre un amigo que nombra)”.

Luego de ese incidente, afirmó haber salido por sus propios medios del local bailable. “En la calle a mi amigo lo tiran, y dicen ‘salgan, salgan’, ‘circulen’. Queríamos entrar de vuelta al boliche. Hay un tumulto de gente. A la derecha hay un amigo sentado en el borde. Miramos historias en Instagram. Charlamos. Me dicen ‘Croniquita’ porque grabo todo. Escucho gritos. Cuando veo había gente que no conocía y reconozco a algunos de mis amigos. Fue todo muy rápido”.

Desopilante teoría de un médico legista

El médico legista Juan José Fenoglio declaró este miércoles ante la Justicia que la lesión que ellos percibieron del informe de autopsia sobre el cuerpo de Fernando Báez Sosa en el hígado del joven fue provocada por los trabajos de reanimación que le hicieron al querer salvarle la vida y no por golpes que recibió por parte de los rugbiers acusados.

“La lesión en el hígado puede ser por un aplastamiento provocada por la reanimación”, sostuvo Fenoglio, quien -a su vez- se refirió a los trabajos de reanimación cardiopulmorar (RCP) que le hicieron a Fernando una joven que lo socorrió frente al boliche Le Brique de Villa Gesell, así como la Policía que llegó primero al lugar.

“Encontramos literaturas similares a ese tipo de roturas”, dijo el médico en el marco de la decimotercera audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. “Es por aplastamiento, si hubiese sido una trompada era distinto”, agregó al señalar las imágenes de la autopsia sobre el hígado que se exhibieron en la pantalla de la sala de juicio.

“Acá tenemos un paciente con 60 segundos de golpes y 45 minutos de RCP”, remarcó y expresó: “Hay lesiones que se produjeron cuando el paciente estaba en vida, son las que le provocaron la muerte, pero los otros 45 minutos pueden aparecer vitales pero se deben investigar si son producto de la reanimación o aquellas lesiones”.

Fuente: La Nación/Diario Popular