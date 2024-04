Uno de los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa rompió el pacto de silencio

Uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa ha roto el pacto de silencio: se trata de Matías Benicelli, uno de los que fue condenado a prisión perpetua. En su declaración, apuntó contra Hugo Tomei, el abogado que defendió a todo el grupo durante el juicio. Benicelli afirmó: “Fuimos persuadidos de designarlo para mi defensa técnica a fin de no entorpecer la defensa de otros coimputados”.

Este hecho ocurrió pocos días después de que tanto Benicelli como Máximo Thomsen, también condenado a perpetua, junto a Enzo Comelli, Ciro y Luciano Pertossi, asignaran a un nuevo abogado que los represente tras la confirmación de las condenas por parte de la Cámara de Casación Penal. En el primer caso, el letrado es Carlos Attías, mientras que en el segundo, se trata de Francisco Oneto.

Según la información proporcionada por Noticias Argentinas, Benicelli acusó a Tomei de elaborar una estrategia legal para beneficiar a algunos de los imputados. Alegó que ni él ni su familia abonaron los honorarios a su antiguo defensor, lo que podría haber interferido en la calidad de la defensa. Además, argumentó que la estrategia implementada fue en contra de las voluntades de algunos de los rugbiers que querían declarar durante el juicio frente al Tribunal o la prensa. Benicelli afirmó que la teoría de Tomei hacía hincapié en no hablar para no entorpecer la situación de los demás jóvenes, ya que se podrían dar lugar a contradicciones.

Benicelli también sugirió que Tomei decidió apartar a Alejo Milanesi, otro de los jóvenes que, en un primer momento, estuvo detenido por el crimen de Báez Sosa hasta que su situación cambió después de que fuera sobreseído al igual que Juan Pedro Guarino. “Por ser un testigo privilegiado en el lugar, y porque mediante sus declaraciones podría persuadir a los sentenciantes que mi participación no fue determinante en el resultado de la muerte de Fernando Báez Sosa”, sentenció.

Y añadió: “Quien debía garantizar mi defensa, inexplicablemente desistió del testigo en la misma audiencia”. En este sentido, contó que la decisión tomada por su abogado anterior habría sido porque “Milanesi podría agravar la situación procesal de los otros co-defendidos”.

Según el portal de noticias, las personas que integran el entorno de Matías Benicelli, sostienen que llevar adelante la defensa en conjunto resultó ser un problema para varios de los rugbiers.

Por otra parte, el joven condenado a perpetua que criticó el accionar de Tomei, aseguró que el abogado no comunicaba ciertos procesos durante la etapa judicial. A su vez, recalcó que no fueron informados sobre aspectos cruciales durante la investigación, como lo fueron las manchas de sangre, que pertenecían a Fernando, en su ropa. “Tomei no daba muchos detalles de la investigación y muchas cosas se las enteraron durante el juicio”, manifestaron allegados a la familia de Benicelli, según el medio mencionado.

El letrado que representó a los ocho rugbiers, condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, se involucró en el caso por motivos familiares, según pudo saber Infobae. Es que el abogado es padrino de Emilia Pertossi, hermana de Luciano y Ciro Pertossi, y prima de Lucas Pertossi, y quien trabaja junto a Tomei en su estudio.

Por el crimen, Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Luciano y Ciro Pertossi fueron condenados a prisión perpetua; mientras que Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz recibieron una pena de 15 años de cárcel por partícipes secundarios.

Con información de Infobae