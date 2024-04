La salud de Furia: “Confesó que se está haciendo estudios y puede ser leucemia”

La Brújula 24 te acerca un resumen de títulos aportados por la periodista Laura Ubfal.

“Furia confesó que se está haciendo estudios y puede ser leucemia”

“Ayer fue una muy buena noche en ‘Gran Hermano’ pero, todos a placa. Entre todos los que están en la casa la gente va a tener que elegir quién se va y quién no se va en la noche del domingo. Seguramente alguno de los nuevos. Se enojó ‘Gran Hermano’, les dijo que no hagan complot, que no se suban a las sillas, que no ensucien las camas y hacen todo al revés”, indicó Ubfal.

Comentó que “habló Furia y confesó que se está haciendo los estudios y puede ser leucemia. Hay que decir la verdad; de esto no hay nada todavía, a ella le hicieron y salió todo bien. Lo que se espera son unos estudios más profundos y no hay que asustarse. Hay que apoyarla y admirarla, por el espíritu de lucha porque la verdad es increíble esta mujer. Tiene un espíritu y una fuerza que son admirables. La realidad es que hoy el diagnóstico no está. El tema lo comentamos porque ella lo habló”.

Arrasó “Esperando la carroza”

“No hay que comparar. Sólo hay que ir a ver el espectáculo nuevo. Le fue muy bien en sus primeras dos o tres funciones y están muy contentos porque ya se ubicó primera en cantidad de espectadores y segunda en recaudaciones. Yo todavía no la vi y espero ir este fin de semana”.