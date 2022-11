“Pensaba matar al asesino de mi hijo, pero me contuve”

Roberto Rodríguez es el padre de Axel Rodríguez, el chico que fue encontrado muerto el sábado en una zanja en Tornquist, dijo que desde ese día tuvo el impulso de hacer justicia por mano propia, pero que se contuvo.

“Yo tengo la sangre para poner a cualquier, pero para que me voy a c… la vida. Los pasos de la Justicia son lentos y yo tampoco soy muy paciente. Esto lo veía por televisión, pero ahora lo estoy viviendo en carne propia”, dijo el hombre en Nunca es Tarde y relató que se contuvo de arremeter contra el ahora detenido (David Aguado).

“Estoy más tranquilo porque el chabón este está preso. El juez demoró un montón en pedir la detención y me comuniqué con la fiscalía y le dije que no me lo tomaran como amenaza, pero que iba a mi casa busco un arma y lo mato. Al rato parece la orden de detención”, agregó.

Rodríguez dice que quiere ante la Justicia a todos los culpables del asesinato de su hijo, bien sean cómplices o encubridores y relató que fue él quien identificó el cadáver en la zanja y presenció la autopsia.

“Para mí al pibe mío le dieron un garrotazo y después lo mataron a puñaladas”, afirmó, luego de ver las heridas.

“Estoy conforme con la policía de Tornquist, eso lo tengo que destacar, seguí todo desde el primer día”, comentó.