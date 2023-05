La columna de la Ubfal: nueva pelea entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, resumió las noticias más destacadas del mundo de la farándula, horas después de que Mirtha Legrand recibiera el alta luego de la exitosa intervención en el Sanatorio Mater Dei, donde le colocaron un marcapasos cardiaco.

“En este martes llamó la atención que en la despedida de Eduardo Feinmann no se dio el habitual pase en LN+ con su compañero de canal, Jonatan Viale. Fue una sorpresa para los televidentes, porque es un momento muy esperado, pero no lo fue para la jefatura de la señal de noticias por parte de Juan Cruz Ávila, porque voló todo por al aire, según nos contaron, entre ambos conductores. El tema es que Eduardo Feinmann cree que Jonatan Viale le bloquea los invitados, los cerraría antes y les impediría que vayan al programa de su colega. Feinmann le habría planteado el asunto a una productora de Viale, a quien le habría gritado y en el medio de su ira, el periodista habría hecho referencia al fallecido Mauro Viale, haciendo alusión a que era una cierta costumbre familiar el asunto de retener invitados, entre lo más suave que dijo. Más allá de que este tema fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia de Viale, el enfrentamiento entre ambos periodistas y conductores ya había tenido capítulos previos, como el tema del rating, de invitados ya del año pasado y ahora habrá que ver si se retomará el diálogo entre ambos. Según dicen, para Jonatan Viale ya no hay posibilidad de retomar el pase en LN+. Los días dirán y el nivel de los egos también”.

Hoy no hubo pase entre Feinmann y Viale…muy raro, me recordó al pase de Feinmann y Pastor en A24… pic.twitter.com/9MVD2EZe4b — Doctor House (@Bobmacoy) May 2, 2023

“La idea es que El diario de Mariana llegue en junio a las tardes de América y Mandarina, su productora, está armando el equipo para este magazine que se ubicaría entre Intrusos y A la tarde con la conducción de Mariana Fabbiani. Contó Marina Calabró en Radio Mitre que Mariana quería recuperar al periodista Martín Candalaft, con quien trabajó en eltrece, pero Rolando Graña habría preservado al colega quien se desempeña en el área de noticias que está bajo su eje y ese rol podrían convocar a Facundo Pastor. También contó Marina que Fabbiani buscaría a Luciana Geuna, quien ya fuera de Telenoche se mantendría en eltrece junto a Jorge Lanata, en “PPT”, con pronto debut. Por lo que sabemos la propia Marina fue convocada, pero tiene muchas obligaciones entre sus horarios junto a Majul y Leuco en LN+ y la radio y estarían evaluando el probable ingreso de Mercedes Ninci y Carmela Bárbaro al panel de periodistas que animarían el magazine. Todo está por definirse en estos días para una grilla poblada de nombres femeninos, desde Pamela David a Flor de la V y de Karina Mazzocco ahora a Mariana Fabbian y Marcela Tinayre”.

“Primero una y después la otra participan del show de Fuerza Bruta y ahora trabajan juntas. Este martes Flor Vigna convocó a Julieta Poggio, ex finalista de Gran Hermano para grabar su nuevo video musical. Flor no para, está entrenando, haciendo teatro con su pareja, Luciano Castro en El divorcio en el Multiteatro y sigue adelante con sus temas a los que le pone todo, incluyendo producción. Hace unos dias se vio detalles del ensayo de ambas, con fuerte exigencia a la hora de bailar y pronto se verá el resultado de esta participación de Julieta con Flor Vigna, a quien admira. Julieta estuvo el fin de semana pasado en Uruguay donde hizo presencia en un boliche y viajó con su novio y una pareja de amigos. Hacia adelante, comenzará los ensayos de Coqueluche, pero habrá que esperar al segundo semestre para ver el estreno dirigido por José María Muscari porque no hay salas disponibles en la Calle Corrientes. Juli estaría debutando junto a Betiana Blum, Mónica Villa, Mario Guerci y un quinto actor joven, hacia el mes de agosto, setiembre. Mientras tanto, no para de recibir propuestas, como la de Fuerza Bruta, presencias y eventos, como el de este sábado junto a varios ex hermanitos”.