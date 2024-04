“Muchos de los que marcharon votaron a Milei”, dijo el rector de la UNS

El rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega, analizó esta mañana en La Brújula 24, todo lo que dejó la multitudinaria manifestación en apoyo a la educación pública.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, dijo que “estoy muy sorprendido, vi el video de lo que fue la marcha, es impresionante la cantidad de gente que nos acompañó. Uno en la previa estaba particularmente preocupado porque no sabía qué respuesta tendría la comunidad de Bahía, que es una ciudad difícil para este tipo de manifestaciones”.

“Por un lado, estaban todos los grupos etarios, desde papás con sus nenes hasta abuelos. Y, por otro lado, todas las clases sociales representadas. Estaba el hijo del obrero, hasta profesionales que se formaron en nuestra casa de altos estudios. Fue una marcha plural también desde lo ideológico, con mucha gente que incluso votó a este presidente. Con lo cual, creo que logramos trasmitir este mensaje de que no era una marcha contra nadie, sino la defensa de un sistema que es el único que se ha sostenido durante décadas, en el que se trabaja siempre para resolver los problemas, con estándares de calidad. No hay otra institución en el país que pueda exhibir esos resultados”, aseveró.

En esa misma línea, la máxima autoridad de la UNS habló de la expectativa en torno a la reacción del Gobierno de Milei. “Es difícil saber cómo va a reaccionar, espero que al menos sirva para establecer canales de diálogo. Uno entiende que la sociedad en general atraviesa un momento dramático, pero si uno no tiene capacidad de diálogo se hace muy difícil buscar soluciones. Espero que nos convoquen para una reunión pronto, para buscar soluciones en conjunto”.

Por otra parte, consultado respecto de los dichos de Manuel Adorni en la previa de la marcha (aseguró que la discusión presupuestaria estaba saldada), Vega manifestó que “el incremento del 70% que se anunció hace varios meses, fue depositado recién el día lunes, y el otro 70% anunciado para la prensa como si fuera un acuerdo con el Consejo, debo decir que no es cierto, nunca tuvimos una reunión con el Gobierno ni un acuerdo”.

“Hubo un 70% cuando la inflación acumulada debe rondar ahora el 350%. Lo otro tiene que ver con las auditorías. A números de hoy, 97% del presupuesto son salarios, que es dinero que no manejan las universidades, es dinero que va directo del Tesoro Nacional a pagar sueldos. Con el remanente, que son gastos de funcionamiento, se paga luz, gas, insumo, viajes de estudiantes, becas, y de eso nada se dice. Eso siempre se discute en el seno del Consejo Escolar, que es un lugar totalmente abierto. Todas las licitaciones son públicas, intentar teñir de sospechas al sistema universitario no tiene sentido”, añadió.

Y dijo: “Si desfinanciamos –el sistema universitario– hoy, las consecuencias son a futuro. Es el médico que no contó con las prácticas, el ingeniero igual. Es pegarse un tiro en los pies, no mantener un sistema que ayuda al crecimiento y desarrollo de la sociedad. Lo que trascendió en medios es que nos convocarían para hablar el día 30, pero oficial no tenemos nada todavía. Espero que se reactiven los canales de diálogo, es lo primero que necesitamos”.