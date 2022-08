Noble gesto de un chofer de colectivo que se viralizó en redes

Gustavo Derrac, con total predisposición y buena voluntad, cargó a la mujer y la llevó en brazos hasta una butaca para que de esa manera pudiera viajar. Cuando la sentó, la señora –llamada Esmeralda-, se puso a llorar.

Una usuaria del transporte público urbano de pasajeros viralizó el noble gesto que tuvo un chofer de la línea 513ex, cuando ayudó a una señora que tiene dificultades motoras a subir al micro y su actitud mereció la aprobación y emoción de los demás ocupantes del micro.

En la publicación que se realizó en Facebook hubo comentarios donde se advirtió que es común que este mismo chofer –de 45 años de edad- tenga ese tipo de gesto.

“Debería ser común. Sabemos que en el transporte público es difícil moverse a personas con dificultades físicas. Sapem tiene un servicio especial para ellas; sólo tienen que llamar y pedir un transporte especial, que hace el servicio puerta a puerta”, expresó Derack en diálogo con la redacción de La Brújula 24.

“Estaba en la parada que está en la puerta del Penna. Había un hombre atrás de ella que yo pensé la acompañaba, pero no era así; le pregunté a la mujer para dónde iba, me dijo para Villa Hardin Green. Bajé, la cargué en brazos y la subí. Cuando la senté en una butaca, se puso a llorar”, agregó.

El chofer precisó que, al llegar a destino, otra usuaria del transporte urbano se ofreció para ayudar a Esmeralda una vez que estuviera en tierra firme y acompañarla hasta la casa donde debería llegar.

“A mí me daba hasta como vergüenza. Esto tendría que ser normal. Tengo usuarios que son ciegos; a ellos los espero y les toco bocina para avisarles que estoy pasando para que puedan subir al cole”, manifestó Derack.

“Mis compañeros me felicitaron pero, te soy sincero, yo me manejé siempre de la misma manera. Perder un minuto más no nos cambia nada. Hace cuatro años y medio que soy chofer; primero en Sapem y ahora en San Gabriel. Encontré mi profesión, esto lo hago con ganas. Me encanta el transporte, me encanta ayudar a la gente. Le agradezco a la gente del gremio que me ayudó a conseguir este empleo”, finalizó el trabajador.