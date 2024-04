Lanzan concurso para la reconstrucción del Mercado Municipal

El lanzamiento del concurso nacional de anteproyectos para la refuncionalización del Mercado Municipal tuvo lugar esta mañana en el salón Héroes de Malvinas de la comuna con la participación de Rosana Vecchi, secretaria de Planeamiento Urbano y Juan Boiardi, presidente del Colegio de Arquitectos.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Vecchi comentó que “el Mercado Municipal no está en riesgo de derrumbe, la estructura de hormigón es sólida. Está bien construido, lo que tiene es problemas de mantenimiento. No puedo hablar que hubiera riesgo de incendio, se habían hecho instalaciones eléctricas que no estaban conforme a regla”.

“Hoy se lanzó el concurso, ya se puede entrar a la página para ver las bases, luego los estudios del país que participen tienen prevista una visita de la obra. Una ronda está prevista para el 24 de mayo y del 5 al 14 de agosto habrá un jurado que adjudique los premios, siendo del 26 al 30 de ese mismo mes la fecha de entrega de los mismos. Luego vamos a depender de cómo está previsto el proyecto”, añadió en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, sostuvo que “el concurso lo pidió el Intendente y debe constar de una planilla de costos, ajustado al presupuesto. Luego es el propio jefe comunal quien decidirá cómo se ejecutará la obra. En las bases de concurso se constituye un programa de construcción y que tiene que ver con los usos admitidos para el edificio. Se va a recuperar el concepto de mercado para ir a comprar alimentos”.

“Además, se agregan alternativas gastronómicas y también en la parte de los pisos altos, donde estaba el HCD, hay un programa que tiene que ver con lo cultural. Ese sector sí está en malas condiciones; se permitió la posibilidad de proponer una demolición en ese último piso del Mercado. La Plaza del Sol forma parte del concurso, contempla lo que llamamos la macro-manzana. Y respecto de las cocheras tenemos un acuerdo con los propietarios, pudiendo acceder por un sector externo al complejo”, finalizó Vecchi.

Las bases para participar estarán disponibles en la página web del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires: http://www.capba.info/bahia/.