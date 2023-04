Un chofer se jubiló y su última vuelta se hizo viral en redes

De la jubilación del chofer Norberto Cruz se enteró toda la ciudad. Quien no lo vio circulando el viernes con el cartel que anunciaba su última vuelta, lo vio en una de las fotos que circulan en las redes sociales. Con grandes letras negras sobre tela blanca escribió lo que tenía tiempo pensando y lo colgó frente al colectivo de la 517: “Última vuelta. Me jubilo. 1993-2023”.

“La gente que iba caminando me saludaba, los otros autos me tocaban bocina, me aplaudían. Fue una emoción ver a gente de las obras que dejaba de hacer las cosas y me saludaban y los que se subían me deseaban lo mejor, todo lindo”, dijo Cruz a La Brújula 24, sobre su último día de trabajo como colectivero después de 30 años.

Este cerrense de 56 años no ha parado de trabajar desde los 20 años cuando comenzó en un frigorífico de la localidad vecina. Allí estuvo seis años y desde entonces lo acompañaba “el ruido del colectivo”, que aseguró es una de las cosas que extrañará de su trabajo.

Además del volante, Cruz se da maña para la tapicería, las artesanías en madera y otros trabajos para los que ahora, ya jubilado, tendrá más tiempo para dedicarse.

Foto: @CiudadanoBahia

Al momento de preguntarle no le viene ninguna anécdota en particular sobre sus días de conductor. Refiere que las historias afloran en los asados con los chicos más nuevos de la empresa entre los cuales están dos de sus hijos.

Cruz comenzó a conducir con la empresa González, que hacía el trayecto de Cerri a Bahía Blanca, luego pasó a otra de nombre Plaza y finalmente ingresó a San Gabriel.

“Le dije al del correo: ‘Enséñame cómo hacer un telegrama de renuncia’. Yo nunca había renunciado a ningún trabajo en todo este tiempo”, afirmó y recordó que desde muy pequeño soñaba con ser chofer: “Jugaba a ser colectivero y la vida me dio la suerte de trabajar en lo que quería. Yo iba a la casa de un tío que tenía camiones y pasaba horas jugando, me llamaba la atención lo que hacía un colectivero, el timbre, los espejos…”.

Su mensaje para los más jóvenes es claro: “Si este trabajo no te gusta, no llegás a la jubilación. Nada más lindo que trabajar de lo que te gusta. Le digo a los chicos (colectiveros) cuídense, esto es un trabajo duro, pero haciendo bien las cosas es más fácil”.