La columna de la Ubfal: Locho, Majo y el aplauso a Matilda en el teatro

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, entregó las principales noticias del ambiente de los famosos, en las primeras horas de las vacaciones de invierno, dejando atrás un fin de semana donde las propuestas teatrales y culturales para chicos tuvieron una gran afluencia de chicos y grandes.

La síntesis de la columna en el programa “Vive Cada Día”

“Este domingo por la tarde llegaron juntos para aplaudir a una compañera de El Hotel de los Famosos que estaba debutando como bruja. Locho y Majo Martino aparecieron en la sala del teatro Picadilly donde Matilda Blanco forma parte del elenco de la puesta infantil de Hansel & Gretel junto a Nara Ferragut, Juana Repetto, Bautista Lena y Fernando Lúpiz, dirigidos por Diego Rinaldi. Majo y Locho se hicieron muy buenos amigos en el reality y ahora se habla de una relación entre ellos que habrá que ver si prospera. Mientras tanto, Locho ya ensayó con Marcelo Tinelli para grabar este lunes el primer capítulo de Canta Conmigo Ahora donde será jurado y Majo tiene ofertas varias, entre ellas la de integrarse al staff de La Noche del Domingo con Mariano Iúdica”.

“Sábado, chicos en casa a cargo de mamá separada y mamá tiene que ir a trabajar. Por suerte para Sabrina Rojas tiene un novio amoroso que la cubre con todo y llevó a sus chicos a ver Disney On Ice. Junto a Esmeralda y Fausto, el Tucu disfrutó del megashow infantil en el Luna Park donde en este fin de semana coincidieron muchos famosos, cuando Sabrina estaba haciendo su función de Desnudos. Mery del Cerro llevó a sus nenas junto a Meme Bouquet; Claudia Villafañe no se perdió el espectáculo desde un palco ubicado adelante, con su nieta Roma porque su hija está a punto de ser mamá por segunda vez y también, entre muchos, estuvo Michel Noher con su pequeño André”.

“Federico Levrino preproduce para Telefe El Cantante Enmascarado, un formato que ya tuvo mucho éxito en muchos países y que ahora se está viendo en Teledoce de Uruguay con la conducción de Maxi de la Cruz, donde, entre otros, participaron China Suarez, Pichu Straneo y Miguel Angel Rodriguez. Para ese nuevo programa que será semanal y que se grabará a partir de agosto con la conducción de Natalia Oreiro, convocaron de jurado a Nico Vazquez, pero el actor no será de la partida por los proyectos que ya tiene en marcha, para continuar con una brillante carrera teatral que todavía se mantiene con Una Semana Nada Más y para la que preproduce un impactante estreno en el 2023. Nico está de vacaciones con Gime Accardi disfrutando del verano europeo y ya tiene fechas sold out para terminar la gira teatral en el Opera de Buenos Aires en setiembre. Mientras tanto, se habla de Roberto Moldavsky en el jurado del programa de Oreiro y habrían convocado también a Fátima Florez, pero la artista tiene fechas previstas de teatro y no sabe si será de la partida”.