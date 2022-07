José Eduardo Abadi: “Esto no es una crisis, es un padecer crónico”

El psicoanalista y escritor José Eduardo Abadi, conversó esta mañana con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, y afirmó que “lo que estamos sufriendo no es una crisis, es un padecer crónico”.

“La angustia es una señal de una encrucijada que no podemos superar, y parte de hacerlo es tomar conciencia del conflicto que está por debajo, dejar de reprimir y ponerle una resistencia a que salga la conciencia. Hay que ponerlo sobre la mesa y tratar de encontrarle una alternativa”, manifestó el profesional.

Y agregó: “La angustia que sufrimos los argentinos tiene que ver con conflictos que no podemos resolver, que no dejan de estar. No creo que ésta sea una crisis, es un padecer crónico con agudizaciones. La crisis tiene un tiempo transitorio, inclusive muchas veces es breve e imprevisible, algo después de la misma ya no es lo que era.

“Lo nuestro son más bien agudizaciones en las que se cambian figuritas que llevan a que nada cambie en realidad. Eso nos va aplastando, angustiando, y al no encontrar salida nos vamos cargando de eso que es una emoción tensa que llamamos angustia”.

A modo de análisis, el reconocido médico psiquiatra comentó que “cuando la angustia cansa, hay una salida que tiene que ver con darse por vencido y ahí tenés muchas veces los síndromes depresivos o un estado de no querer saber más nada, como que quedan marginados. Y lo que estamos viendo ahora es justamente que la gente se va, ¿cuántos jóvenes y no tan lo están haciendo?. La pregunta no es por qué se van sino por qué los echan”.

“La grieta es la distancia que existe entre una parte y la otra, no debiera preocuparnos si se resolviera en términos de debate, aunque dentro de un círculo donde todos nos sentimos integrantes de un destino común. Lo que vamos a intentar es persuadir al otro, pero también aprender del otro. Y más allá de todo esto la síntesis superadora consiste en integrar disensos en algo posible para las dos partes, no en vencedor o vencido absoluto, porque eso nos destruye a todos”, indicó el especialista.

Y en esa misma línea, argumentó que “los argentinos tenemos que conformarnos como grupo que busca un destino común, dentro de las diferencias. Lo que podemos decirle al colectivo, al conjunto, es que no hay que dar respuesta a lo que pasa como si fuera una inevitabilidad del destino, tenemos que estar juntos, creando lazos y pedir ayuda entre nosotros. Estar dispuestos a pedir un esfuerzo para mejorar, empezando de a poco, con grupos chicos que trabajan en proyectos comunes, el Estado podría tener una didáctica que consista en reunir colegios, familia, club, tratar con un grupo de cambiar la matriz de la cultura cotidiana en la que vivimos”.