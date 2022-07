Fórmula 1: luego de la lluvia, Sainz fue el más rápido del viernes en Silverstone

Tormenta y poca actividad en la primera parte de la jornada y trabajo mucho más intenso y ensayos varios en el segundo segmento ofreció el primer día de actividad en Silverstone, donde el domingo se correrá el Gran Premio de Gran Bretaña, la 10ª prueba de la temporada de la Fórmula 1. El español Carlos Sainz (Ferrari) se quedó con el mejor registro del viernes.

La lluvia se transformó en la protagonista estelar de la primera sesión de entrenamientos, en la que solo 10 de los 20 pilotos de la categoría reina del automovilismo mundial registraron una vuelta cronometrada. Con esa dotación reducida, el más veloz fue el finlandés Valtteri Bottas.

Con neumáticos intermedios, el piloto de Alfa Romeo necesitó 1:42.249 para recorrer los 5.891 metros del trazado en el más rápido de su nueve giros. El escandinavo superó por 532 milésimas a su viejo compañero, el local Lewis Hamilton, de quien fue escudero en el equipo Mercedes durante cinco temporadas (entre 2017 y 2021). El inglés fue quien más trabajó sobre el asfalto: completó 10 vueltas.

El tercer mejor registro, a 718 milésimas de la marca de Bottas, fue para Carlos Sainz, quien viene de terminar segundo en el Gran Premio de Canadá hace dos semanas. Detrás se ubicaron el otro piloto de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, quien marcha tercero en el campeonato; y el alemán Mick Schumacher (Haas).

La sesión debió interrumpirse antes de lo previsto por un accidente protagonizado por Lance Stroll. En el segundo sector del circuito, que todavía estaba húmedo pese a que en ese momento la lluvia había cesado, el canadiense perdió el control de su vehículo, que terminó estancado en la grava en la curva de Copse. Pese a que ello obligó a la exhibición de las banderas rojas y a la suspensión de la actividad, el accidente no provocó consecuencias graves ni para el piloto ni para el auto.

Lance Stroll gets beached at Copse 😖



Catch up with all the key moments from FP1 at Silverstone 🇬🇧#BritishGP #F1 — Formula 1 (@F1) July 1, 2022

Red Bull, la escudería líder de la temporada, optó por no arriesgar durante esa sesión y sus dos pilotos, el neerlandés Max Verstappen (puntero del campeonato) y el mexicano Sergio Pérez (su escolta), solo completaron tres vueltas, pero ninguna de ellas a velocidad plena.

En la segunda tanda, las condiciones climáticas fueron mejores, aunque las fuertes ráfagas de viento que habían ayudado a limpiar parcialmente el cielo también complicaron la tarea de algunos pilotos.

Fue una hora con mucho trabajo, en la que los equipos trataron de recuperar la actividad que no habían realizado en la primera sesión del día, y con varios cambios de neumáticos, Ferrari comenzó muy bien y sus pilotos se encaramaron en los dos primeros lugares, aunque el local Lando Norris (McLaren) se animó a terciar cuando promediaba la tanda.

Watch Norris’s left foot as he goes over the kerbs 👀#BritishGP #F1 pic.twitter.com/P60ePWKN7K — Formula 1 (@F1) July 1, 2022

En los últimos 20 minutos y con neumáticos blandos en varios autos, los tiempos comenzaron a caer antes de los ensayos finales con compuestos medio y duro. Nadie fue suficientemente veloz para desplazar de la cima a Sainz, quien marcó 1:28.942 en el más rápido de sus 27 giros, aunque Hamilton consiguió saltar al segundo lugar y se ubicó a solo 163 milésimas del español.

El tercer mejor registro fue para Norris, a 176 milésimas de la cima y por delante de Verstappen y Leclerc. Completaron los 10 primeros lugares el español Fernando Alonso (Alpine), Sergio Pérez, el británico George Russell (Mercedes), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) y Lance Stroll.

Traffic paradise for George! 😃



Watch the highlights from FP2 at Silverstone 🎥 #BritishGP #F1 — Formula 1 (@F1) July 1, 2022

La tercera tanda de entrenamiento para el Gran Premio de Gran Bretaña se desarrollará el sábado a las 8, tres horas antes de la clasificación.

Fuente: LB24 / Clarín.