La columna de la Ubfal: la inflexible decisión que tomó Emily Lucius

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las principales noticias del mundo de la farándula, luego de una noche en la que el regreso de la Copa Libertadores con el partido de Boca que afectó al prime-time de los canales de aire, con una caída en el promedio diario en El Trece y Telefé.

La síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Después de ser eliminada de El Hotel de los Famosos se suponía que Emily Lucius empezaría su derrotero por los distintos programas de Eltrece, como todos y cada uno de los participantes que fueron saliendo del reality. Pero aparentemente la influencer se habría enojado con la productora BoxFish, responsable del programa, por la imagen que dieron de ella, cuando se define como actriz y humorista y les advirtió que no se presentará en ningún programa de televisión. De hecho, llamó la atención que en esta mañana de martes no apareciera en vivo en Nosotros a la mañana o en Socios del Espectáculo, los ciclos del canal que suelen difundir los contenidos de El Hotel. Lo único que hizo es difundir en la madrugada sus disculpas a Locho y lo que intenta es que pase el tiempo y se diluya la imagen negativa que dejó de ella el programa, según afirmaría. Se sabe que Emily quedó como la gran causante del bullying a Locho junto a varios de sus compañeros de La familia dentro del reality, y por eso ella explicó en su texto que se había equivocado. La gente, en general, no le creyó sus disculpas y lo cierto es que, por ahora, aunque figura en su contrato, no está dispuesta a dar notas tras su salida del show televisivo tras haber perdido muchos apoyos en sus redes sociales, que afectan directamente su patrimonio”.

Esta semana habrá cambios, pero por el fútbol. Dado el partido River-Velez de este miércoles, habrá dos horas de Fugitiva y pasará el final de El Primero de Nosotros al jueves 30 y la gala de La Voz Argentina al viernes. Pero a partir de la semana que viene habrá otras modificaciones en el prime time del canal líder porque el programa de German Paoloski ya no irá en tira diaria, sino sólo los viernes, hasta noviembre, cuando llegará un NET Mundial, acompañando a la Selección Argentina en Qatar. Desde este lunes 4 de julio, después de la segunda edición de Telefé Noticias se verá la telenovela turca Fugitiva, a las 22 se mantendrá La Voz Argentina y a su término irá Caso Cerrado, sin Censura con la doctora Polo. Así se armarán las nuevas noches de Telefe hasta que termine la tira que será en agosto y que tendrá como reemplazo otra ficción del mismo origen. Mientras que hasta ahora, el reality que conduce Marley con Montaner, Sole, Mau y Ricky y Lali como jueces, finalizaría en setiembre para empalmar en octubre con el regreso de Gran Hermano en su nueva edición.

“La revista Hola de Argentina eligió para su portada de esta semana la imagen del romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en las playas de Ibiza. La pareja viajó de Buenos Aires a Miami apenas Tini terminó con sus compromisos en Argentina y en plenas vacaciones del futbolista de la Selección, eligieron sumarse en Ibiza al festejo de cumpleaños de Leo Messi, para seguir disfrutando de las playas de la isla española. En el interin, de Paul participó via zoom de la audiencia por la mediación con su ex mujer, Camila Homs, para definir temas en relación con sus hijos, su manutención y tiempo compartido, pero todavía no hubo acuerdo. Y hablando de padres e hijos, Caras eligió reflejar la imagen de Marley y Mirko juntos inaugurando una pista de esquí de Malargüe, en Mendoza. El tema, ya conocido, es la búsqueda de la madre subrogante para llegar al embarazo de la hermanita de Mirko, que se llamará Milenka”.