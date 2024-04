Un fuerte temblor sacudió a Córdoba: se escuchó un gran estruendo

Un fuerte temblor se hizo sentir en varios puntos de la provincia de Córdoba. Algunos vecinos llegaron a percibir un estruendo, que acompañó el movimiento de la tierra.

Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor fue de 3.9 puntos de magnitud y su epicentro se situó en La Falda, a unos 44 kilómetros de Córdoba Capital. La profundidad fue de 20 kilómetros.

Por esto mismo, en La Falda, Villa Giardino, Valle Hermoso y Huerta Grande tuvo una intensidad media, lo que provocó que aquellas personas que se encontraban en reposo puedan percibir el movimiento, al igual que generó la oscilación de objetos colgantes.

Por otro lado, el temblor llegó a hacerse sentir en la Ciudad de Córdoba, Carlos Paz, Colonia Caroya y Jesús María, distritos en donde tuvo una intensidad débil. De igual forma, también pudo ser identificado por quienes se encontraban quietos.

En línea con la información del medio local El Doce TV, cerca de las 20:54, algunas personas escucharon un estruendo, al que descubrieron como un ruido similar al de un trueno. Este sonido estuvo acompañado del movimiento telúrico. Quienes lo percibieron hicieron eco del temblor en las redes sociales.

En un diálogo con TN, Paola, una vecina de Córdoba, se refirió al temblor como algo “fuertísimo” y agregó: “Parecía una explosión la verdad, pero lo que pasa es que fue un poco largo y siguió moviéndose todo. Pensamos la verdad que había sido una explosión”.

“El ruido fue algo muy superficial porque la verdad que siempre hay pequeños temblores de vez en cuando, pero así tan fuerte y tan sostenidos en el tiempo, la verdad que no”, comentó y precisó: “Te podría decir que duró 5 segundos o un poquito más”. Afortunadamente, no se registraron daños de mayor magnitud.

“Nunca había sentido algo así, esta parte siempre se mueve, pero así no”, explicó y mencionó que después del sismo se sintió una réplica de menor magnitud.

Hace tan solo dos semanas, un temblor similar se hizo notar en la provincia de Córdoba. En esa oportunidad, el epicentro también estuvo en esa zona de la provincia, así como también registró una profundidad y magnitud similar.

Pese a que el movimiento telúrico fue breve, generó algunos inconvenientes en la red de energía eléctrica, ya que el suministro de energía se vio interrumpido en algunos barrios de la Ciudad de Córdoba, según la información del medio local La Voz del Interior.

En la jornada del jueves, se registraron otros sismos en algunas regiones del país. A modo de ejemplo, San Juan tuvo un movimiento muy débil. Si bien fue de una magnitud de 3.7, se generó a unos 106 kilómetros de profundidad lo que hizo que sea percibido por algunas personas en reposo o en edificios.

En simultáneo, se identificaron de menor consideración en Jujuy, La Rioja, Catamarca y Salta.Todos estos fueron a más de 100 kilómetros de profundidad y su magnitud varió entre los 2.5 y los 3.0 puntos.

Aunque los sismos identificados no fueron de consideración, existen algunas recomendaciones a tener en cuenta para estos casos. Antes de un temblor, se aconseja establecer un plan de emergencia familiar, mantener las vías de escape libres de obstáculos y conocer el funcionamiento del plan de emergencia sísmico de la zona en la que se reside.

De esta manera, durante el desarrollo de un sismo, es necesario mantener la calma y proceder con el programa establecido, no permanecer en lugares donde existan objetos cuya caída puede provocar accidentes, no utilizar ascensores, no salir a los balcones, bajo ninguna circunstancia, así como también evitar las aglomeraciones y ser solidarios con los demás si es que necesitan ayuda.

