La necesidad, en primera persona: “Necesito un trabajo de lo que sea”

Ricardo es un bahiense que junto a su mujer y sus tres pequeños hijos viven en las más condiciones más extremas en el barrio Los Patricios, pasando el 5 de Abril. Ranchito de chapas, sin trabajo y mucha necesidad. Por eso quiso contar su historia públicamente para pedir una mano.

En diálogo con el móvil de La Brújula 24, el hombre comentó que “vinimos a vivir acá porque estábamos en lo de los abuelos de mi señora y ya están con problemas de salud, con Alzheimer, pero nosotros no podemos ayudarlos. Se hicieron cargo los hijos de los ancianos y tuvimos que irnos”.

“Nos armamos una casita de chapa, no tengo trabajo, por eso todo el piso está con mucha humedad. Esto queda saliendo de Bahía, es mucho el frío. Quisiera que me ayuden con cualquier tipo de trabajo, menos electricidad puedo hacer cualquier cosa”.

“Estuve un tiempo largo de mantenimiento en Las Tres Villas, tenía que ir a firmar y me pagaban un sueldito, pero además hacía changas y me alcanzaba para el alquiler. Ahora necesito abrigo y pañales si me pueden conseguir. Hago lo que sea, quiero trabajar nada más”, sintetizó con la voz entrecortada.

Y dejó su contacto para cualquier tipo de ayuda o recomendación: 291- 154-434243.