Cambia el paradigma en la atención de la guardia del Municipal

El jefe del Departamento de Especialidades Clínicas del Hospital Municipal, Pablo Fernández Keller, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y confirmó cuál será la modalidad de atención en la guardia a partir del 1º de abril, priorizando los cuadros más delicados y derivando a aquellos que no revisten riesgo de vida a los consultorios externos, los cuales abrirán los siete días de la semana de 8 a 20.

“Pretendemos descomprimir la guardia, es algo que históricamente venimos hablando porque el 80% de las consultas no son de gravedad por múltiples causas, sobrecargando este sector del nosocomio. Todos ellos pueden ser asistidos en un consultorio y esto se profundiza aún más en pediatría. Ahora se harán dos triages, a cargo de los enfermeros, para definir la clasificación de cada caso”, destacó Fernández Keller.

Además, enfatizó que “en el caso de que el paciente no revista peligro de vida y venga fuera del horario de atención le daremos dos opciones: se le va a ofrecer que regrese al día siguiente o bien que acuda a un hospital menor o unidad sanitaria más cercana a su domicilio”.

“Inicialmente se le preguntará en ventanilla a la persona por el tipo de dolor que siente y sus antecedentes, luego, se toman parámetros más duros como la presión, frecuencia cardíaca y oxigenación para volver a clasificarlo en código rojo, amarillo o verde, como decimos nosotros. Este segundo paso es algo más lento, pero sirve para determinar realmente la gravedad del caso”, afirmó el doctor, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Sobre un ejemplo puntual, Fernández Keller destacó que “una fractura por más que el paciente no llegue en ambulancia tiene prioridad de atención, más allá de que su vida no revista riesgo. A un dolor de muelas se le recetará el analgésico y se lo derivará al odontólogo, sabiendo que tal vez tenga una demora en la atención de guardia porque estamos con una saturación de atención sobre el 200%”.

“La idea es priorizar a nuestro personal que no es óptimo en cantidad para que atienda al paciente crítico y redireccionar a los que tienen patologías más banales para que sean atendidos en los consultorios externos, incluso los fines de semana donde ahora logramos tener personal idóneo. El dolor intenso seguirá siendo prioridad”, aclaró, en otro segmento del testimonio radial.

No obstante, admitió que “sabemos que la gente no viene porque está aburrida en su casa, pero el personal médico y enfermería debe focalizarse en aquellos que presentan patologías más delicadas: ACV, infartos o politraumatismos”, y graficó la situación con una anécdota: “He atendido a una persona de 20 años que vino a la madrugada por un dolor que tenía desde hace 15 años y como no había nadie esperando nos hizo la consulta”.

“Haremos una campaña de educación, capacitando y enseñando a la población sobre cómo usar coherentemente los servicios de emergencias. No se dejará de atender a nadie, sino que se van a redireccionar a algunos de ellos, priorizando a los más críticos. Un ejemplo son los cuadros gripales, no tienen riesgo de vida, pero no por eso dejarán de ser atendidos por el sistema de salud. En ese caso llamará al médico de cabecera, si no tiene obra social acudirá al hospital menor o unidad sanitaria y como tercera opción si es de madrugada se le sugerirá que tome un analgésico y que al día siguiente acuda al consultorio externo de 8 a 20”, agregó.

Sobre los momentos de mayor saturación, aseveró: “Hay dos picos en los que las consultas en la guardia tienen su mayor requerimiento: entre las 12 y las 14 y entre las 18 y 22, sabiendo que nos quedó chico el sector y por ahora no se puede ampliar. Al no tener lugar físico para atender y los médicos estar abocados a los casos críticos, se demora más para los pacientes que no presentan un cuadro delicado o hasta he tenido que sacar recursos de otro sector para cubrir esa demanda”.

“No es lo mismo un paciente que quiere ver al médico por una migraña de años que aquel que no puede movilizar el brazo, ya fue visto en la guardia y espera por ser atendido por un neurólogo. Claramente no damos a basto, por eso se forman las filas, algo en lo que estamos trabajando para dar prioridad en la entrega de turnos”, recalcó.

Fernández Keller reconoció que “tuvimos una disminución en la cantidad de horas que los médicos atendían durante la pandemia y ahora pasaron a hacer la mitad, de 24 a 12. Hoy, la guardia del hospital funciona entre el viernes a la noche y el lunes a la mañana con un sistema rotativo, porque los médicos que están en la semana aceptaron hacer una tarea rotativa. Tenemos un personal desgastado, al que se le pidió un esfuerzo más y nos dijeron que sí, por eso me saco el sombrero con ellos”.

“Estamos en una crisis con la cantidad de personal para atención de pacientes críticos. Hemos hecho encuestas para saber si los pacientes podían identificar si el cuadro por el que venían era grave o no y la mayoría lo sabían determinar, pero acudían porque no tenían dónde ser atendidos. Sabemos que no será fácil porque vivimos en una ciudad que está cruzada por la violencia, pero apostamos a la educación y la difusión”, cerró.