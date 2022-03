Termina la semana con un recuento de los temás salientes del mundo del espectaclo.

¿Dónde?, en el aire del programa “Vive cada día”, por La Brújula 24, en la voz de la periodista Laura Ubfal, como siempre.

“Lo que hizo Rial es imperdonable”

“No hay nada con Jorge, no tengo ningun tipo de relación..tema cerrado, pero no hay pipa de la paz, a él no le interesa hablar con nosotros ni a nosotros con él“, dijo Adrián Pallares respondiendo al cronista de “A la tarde” cuando le preguntaron por los dichos de Jorge Rial.

Y Rodrigo Lussich agregó que “en estos momentos mejor no hablar, está todo mal…hablar ahora sería prender más fuego a lo que está ya prendido, ahora es mejor esperar y dejar correr el agua, pero lo que hizo es imperdonable”.

En este sentido, Rodrigo repitió con Moskita Muerta y Nilda Sarli en la Once Diez lo que había dicho en “Socios del Espectáculo”, de que “ya no hay lugar para la oscuridad y la extorsión”.

Tini pospuso todo por la salud de su papá

No es sólo y por sobre todo su papá, también es el responsable de su carrera y de cada uno de los detalles que hacen a sus shows.

Por eso es lógico que finalmente, pese a que se decía que estaba ensayando, Tini Stoessel haya decidido posponer para mayo los recitales del Hipódromo que largaban este 21 de marzo.

Como lo explica Tini su padre, Alejandro Stoessel, sigue internado con una enfermedad complicada que le afecta las plaquetas de la sangre y si bien se está reponiendo, es algo que lleva su tiempo y necesita de todo el apoyo familiar.

