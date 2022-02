Martín Leguizamón, el abogado que Google “no olvida”

Colocar un nombre en un buscador de internet y obtener infinidad de resultados es una acción casi automática que millones de personas en el mundo realizan diariamente. Sin embargo, el contenido de esas búsquedas puede afectar la vida de los “buscados”. Por este motivo, cientos de personas comenzaron a exigir que se elimine el acceso a determinados enlaces de Internet donde entienden que se daña su buen nombre y honor. A partir de ello surge un nuevo debate jurídico y social: el derecho al olvido.

Desde el año 2006, el reconocido abogado argentino Martín Leguizamón, comenzó una dura batalla legal contra los grandes buscadores -Google, Yahoo, entre otros- que parecía perdida de antemano: una modelo argentina a punto de conseguir trabajo como gerente de marketing de una empresa vio cancelada esa posibilidad cuando desde la multinacional “googlearon” su nombre y lo encontraron en tres sitios de contenido pornográfico. El letrado se tomó una semana y con los escasos recursos que tenía en aquel momento consiguió algo inédito: la primera medida cautelar dictada en Argentina, Sudamérica y casi la única a nivel mundial contra los buscadores de Internet, estableciendo que los buscadores tienen parte de la responsabilidad en el contenido que habilitan. A este caso le siguió el de otra modelo, María Belén Rodríguez: “es el que les abrió la puerta a todos. Después de ese fallo de la Corte Suprema, los jueces dictan las medidas cautelares en forma inmediata”, afirma Leguizamón.

Enfrentarse a estos gigantes no fue tarea fácil: “tuve miedo. Estaba con mil problemas, todo me salía mal… y dije: “¿Cómo me metí en esto?”, comenta el abogado, fanático de River, quien a su vez subraya que en aquellos años no existían antecedentes en esta materia: “la jurisprudencia en la Argentina la creé toda yo”. En la actualidad, Leguizamón, lleva casi 80 fallos ganados contra los buscadores y sigue…

A casi 16 años de aquel primer paso, la Corte Suprema de Justicia en Argentina, convocó a una audiencia pública para el próximo 17 de marzo con el objeto de resolver el resonante caso de Natalia Denegri. La resolución del máximo Tribunal puede ser histórica si llegara a validar el Derecho al Olvido, definiendo de alguna manera el posible conflicto entre “la libertad de expresión e información” y “el derecho al honor y a la imagen”.

