Habló la argentina que salió con “el estafador de Tinder” y no cayó en la trampa

“El estafador de Tinder” es una de las series más vistas y comentadas del momento. La historia de Simon Leviev causó impacto en millones de espectadores, que no pueden creer el caso de este farsante que engañó a decenas de mujeres. Valeria Calpanchay, una argentina que vive en Berlín, está entre las más impactadas por la serie. Es que al verlo en pantalla, ella reconoció a Leviev al instante, ya que tuvo una cita con él hace unos años.

Valeria podría haber sido otra más de la lista de mujeres que fueron engañadas por el estafador (cuyo verdadero nombre es Shimon Hayut), pero en ese momento la cita no caminó porque ella vio “algunas cosas raras” alrededor del supuesto millonario.

La chica argentina, que vive en Europa desde 2018, contó en una entrevista con el diario The Mirror que conoció al estafador a través de la app de citas. “Tenía una cuenta de Tinder en ese momento, vi a este chico llamado ‘Simon’, que parecía lindo y que viajaba mucho. A mí me encanta viajar, estuve en muchos países, así que tenía curiosidad”, relató Valeria.

Luego del “match”, el estafador le pidió casi inmediatamente su número de WhatsApp y empezaron a chatear para arreglar un encuentro. “Nuestra cita fue muy espontánea y sucedió un día después de que matcheamos. Salía del trabajo y me envió un mensaje preguntándome si estaba libre para encontrarnos. Creo que envió un mensaje de voz”, siguió la Calpanchay.

Aunque dice que “no tenía ninguna sospecha seria” en ese momento, había algo en el perfil de Leviev que no le cerraba: “Los millonarios no muestran su dinero en Tinder, porque no es necesario. Así que tenía curiosidad por ver cómo era en realidad”, recuerda la joven.

Valeria sugirió como punto de encuentro una zona de lujo, para estar en sintonía con los supuestos gustos refinados de Leviev. Dice que pararon a tomar un café, pero que a los pocos minutos se fueron porque a él “no le gustaba el menú”. Terminaron en un shopping que a Valeria le dio la impresión de ser “caro”.

La argentina señaló que Leviev era “un tipo hablador”, pero que “le gustaba demasiado hablar de sí mismo”. Además, notó que “quería dar la impresión de que era misterioso“. Cuando ella le preguntó de dónde era, Leviev evitó dar una respuesta directa.

Eran todas alarmas, banderas rojas que le decían que había “algo raro ahí”.

Otro de los detalles que le llamó la atención a Valeria fue que Leviev tenía dos celulares, y que en medio de la cita tuvo dos llamadas que ella calificó de “extrañas”, donde hablaba de transacciones de millones de dólares. Nacida y criada en la Argentina, a Calpanchay le saltó la alarma: “¿Quién habla de plata delante de un extraño?”, pensó en su momento.

Entre todas esas alertas, la cita duró cerca de una hora. Si bien no vio nada “preocupante” esa vez, tampoco terminó de confiar del todo. “No estaba segura de si era genuino o no”, reflexionó en diálogo con el medio británico.

Más tarde, esa misma noche, volvieron a chatear. Simon Leviev la invitó a una fiesta en su casa de Múnich, una oferta que ella rechazó. “Ya era muy tarde y estaba en pijama, así que, por supuesto, no tenía ganas de ir”, dijo. El estafador le contestó “pensé que eras más espontánea”. Y dio por concluída la relación.

“Me sorprende que muchas mujeres le hayan creído, pero mi teoría es que tenía muchas citas de Tinder en un día y elegía cuidadosamente a sus víctimas, porque no todas pueden enamorarse de él. Era un profesional”, reflexionó.

Valeria, por suerte, nunca llegó a una segunda cita y hoy puede contar su historia sin haber sufrido pérdidas materiales.