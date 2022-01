Qué negocio podría emprender Matías Alé si deja la actuación

Luego de seis años de no ir a Villa Carlos Paz, este verano Matías Alé volvió a Córdoba para hacer temporada de “Mi mujer se llama Mauricio” donde comparte escenario con Iliana Calabró, Pablo Rago, Alejandro Müller, Adriana Brodsky, Nerina Sist y Gonzalo Urtizberea.

“Es un lugar especial para mí que me ha dado mucho. El día sábado, cuando llegué, me dio como una emoción contenida en el pecho. Es algo muy loco volver acá. Tengo muchos amigos y hace como seis años que no venía. Me pone muy feliz reencontrarme con la gente de Peko`s y Urban City, a quienes tengo un cariño muy grande”; reconoció el actor en una entrevista.

Fueron años que marcaron la vida de Alé para siempre. Pasó por temporadas en Mar del Plata, en Capital Federal y por experiencias que cambiaron su forma de vivir. Es por ello que hoy decide comenzar un nuevo rumbo y la actuación no estaría en sus planes.

Según lo informado por Intrusos, el actor se instalaría definitivamente en Córdoba y planea la apertura de un negocio que le permita tener ingresos suficientes para vivir con tranquilidad. “Dijo que siempre tenía ganas de quedarse en Carlos Paz, poner un café, tener un programa de radio y, cuando sea la temporada, estar para alguna obra”, expresaron los conductores del programa sobre el futuro laboral de Matías Alé.

Fuente: Diario Popular