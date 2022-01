Los datos de la semana: ola de calor y coronavirus

El jueves 13 de enero de 2022 pasará a la historia como el segundo día más caluroso en la historia de Bahía Blanca, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional que indican que el termómetro marcó una máxima de 43,6º Celsius, a penas 0,2 grados por debajo de la marca histórica que se alcanzó el 21 de enero de 1980.

Ese mismo día, la ciudad fue el segundo lugar más caliente del país, superado por La Rioja, donde la temperatura subió hasta los 44,2º C. No obstante, sí se batió un récord pues la mínima ese día en Bahía fue de 29,2º C, la más alta desde 1975.

El lunes 10 y el miércoles 12 los termómetros también pasaron la línea de los 40º C, con picos de 42ºC y 40,9º C, respectivamente.

Mientras esto sucedía, una serie de fallas eléctricas dejó a parte de la ciudad a oscuras y sin agua, lo que provocó una serie de protestas con piquetes en calles y rutas. Al día sábado, todavía persisten los cortes eléctricos, mientras las empresas responsables aseguran que avanzan en la recuperación total del servicio.

Récord de casos de coronavirus

Por otra parte, el coronavirus, con la variante ómicron como dominante, seguía su avance en la ciudad y esta semana (hasta el viernes 14) la cantidad de casos activos trepó hasta los 5.260, la cifra más alta desde que inició la pandemia.

La cifra de nuevos casos reportada para el viernes 14 fue de 762 infecciones, la cifra diaria más alta en la ciudad desde que comenzó la pandemia de coronavirus.

En tanto, la cantidad de personas fallecidas esa semana fue de siete, que se produjeron en tres días consecutivos, una seguidilla que no ocurría desde septiembre de 2021.

No obstante, un dato alentador es que la presión sobre el sistema sanitario no se encuentra en las áreas de cuidado intensivo, donde al viernes 14 había 5 personas, mientras 24 transitaban la infección en cuidados intermedios.

Si se compara con el pico de la segunda ola, se aprecia un contraste importante, pues con 4.468 casos activos el 6 de junio de 2021, había 37 personas en terapia intensiva y 65 en cuidados intermedios.

Este bajo nivel de internación se atribuye a la vacunación que en la ciudad ya alcanzó a 246.818 personas con dos dosis, mientras se avanza en la tercera inyección y la de refuerzo.