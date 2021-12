Perlitas de las despedidas de año

Natali cumplió

Lorenzo Natali cumplió años el pasado 16 de diciembre, y fue su primer festejo como diputado. “Fue el primero que transcurrí fuera de la ciudad, lejos de casa”, comentó “Lori”. “La celebración arrancó con un brindis con integrantes de mi equipo en la oficina que me acaban de otorgar en la Legislatura. Y, más tarde, por una coincidencia, también tuve la oportunidad de hacerlo con la gente de la Coope, de la cual se ve que no puede cortar el cordón umbilical, ya que hicieron la fiesta inaugural de la sucursal que instalaron en La Plata”.

Por la noche el flamante diputado tuvo otra reunión en Buenos Aires, con amigos de la política y de la vida, y ya al otro día pudo estar en compañía de las personas más importantes en su vida: Asun, Emi, Ampi y Tito, ahora sí, en la intimidad del hogar. Este fue un cumpleaños muy especial para él, inédito e inolvidable, y no solo por ser el número 65.



Insólito conflicto entre un vendedor senegalés y un gastronómico

Ya es un clásico del centro bahiense que haya vendedores callejeros (no ambulantes, porque están instalados en los mismos lugares desde hace años), y que muchos de ellos sean ciudadanos provenientes de Senegal. Pero lo que viene ocurriendo con uno de ellos en estas últimas semanas es francamente insólito, y hasta podría formar parte del guión de una película de enredos.

Sucede que uno de estos vendedores instaló una persiana metálica con candado en la entrada de una edificación que ocupa una de las esquinas más tradicionales de la ciudad, en donde funciona un muy importante local gastronómico. Así como lo leen. Esta persona solía guardar sus productos (gorras, lentes, entre otros) en el espacio que había entre la vereda y la puerta que permite el ingreso al primer piso del edificio.

Pero, de un momento a otro, uno de los empresarios dueños del comercio recibió un llamado de un amigo que pasaba por ahí y notó lo que ocurría: “Te pusieron una persiana en la puerta. Te rompieron las paredes para amurarla. No vas a poder entrar”. Y, aunque no lo quería creer, pronto lo confirmó con sus propios ojos. El lugar estaba cerrado con candado. “Para entrar al local tenemos otra puerta, pero esa es la que nos permite ir al primer piso. Necesitamos tener acceso allí para hacer mantenimiento, ya que es un edificio muy antiguo. Todavía no lo puedo creer”, le comentó el gastronómico a esta sección.

La verdad, tanto a él como a su familia les sobra paciencia: “Sabemos que es un laburante”. Pero vienen intentando razonar con el senegalés desde hace semanas, y no hay solución. “Queremos terminar con esta situación sin conflictos. Vamos a seguir hablando y tengo fe en que lo vamos a lograr”.



Los 200 años de la Bonaerense

El pasado viernes, en el salón de la sede de Empleados de Comercio, cedido amablemente por Miguel Aolita, se realizó el festejo por los 200 años de la Policía Bonaerense, que es la fuerza con más recurso humano del país.

Allí se congregaron policías de los 13 distritos que componen la Superintendencia Región Interior Sur, y se premió a los efectivos destacados de cada localidad. A la ciudad llegó especialmente el comisario general y sub jefe de la Policía, Jorge Figgini, quien, junto al jefe regional comisario mayor Aldo Caminada, dieron dos muy emotivos discursos.

Para este festejo tan especial también se convocó a todos los jefes de las distintas seccionales, a ex superintendentes y a ex jefes comunales, además de intendentes actuales como Héctor Gay, José Luis Zara y Mariano Uset, (otros no pudieron llegar por sus agendas y enviaron representantes), secretarios de Seguridad (por Bahía, Emiliano Álvarez Porte), figuras de distintas instituciones públicas, concejales, y referentes de la política local, como el presidente del Puerto, Federico Susbielles.

Un dato de color es que en la ceremonia, el Himno Nacional fue interpretado por Gaby, la voz sensual del tango, y el de Bahía Blanca por Gustavo Von Holtun. Además, el único civil en recibir el pin conmemorativo por los 200 años de la Bonaerense fue el representante del Ministerio de Seguridad, Federico Montero.

Un momento conmovedor se dio cuando se entregaron dos placas honoríficas a las familias de dos efectivos que murieron por coronavirus, Marcelo Alberto Núñez, de Villarino, y Noelia Evangelina Martínez, de Gonzales Chaves.



Valente es PRO

Leonardo Valente viene coqueteando con el PRO desde hace tiempo. Es más, ha aportado ideas y apoyado públicamente proyectos y movidas políticas de ese espacio. Pero parece que ahora sí formalizó su llegada al “team” amarillo. El referente macrista de Coronel Rosales, Gustavo Bellozas, fue el encargado de hacerlo notar en su Twitter, publicando una foto junto al empresario y economista local.

“Hace rato que vengo rumbeando para este lado. En realidad yo siempre adherí, pero no fui candidato”, se le escuchó comentar a Valente cuando fue consultado por la publicación. “¿Te acordás quién firmó la solicitada a favor de Macri?”, rememoró Valente. “Igual, mi referente es Javier Iguacel, el tipo que dio vuelta como una media a Vialidad, y ahora a su municipio”.

Y apoyó este dato con una anécdota: “Cuando era ministro de Energía, un día no sé qué publicó, y yo le dije que estaba haciendo baterías para autos eléctricos. Me invitó a ir a conocerlo al Ministerio, y cuando vino a inaugurar el parque eólico de Villarino quedamos en contacto, y viendo proyectos juntos”.



Un periodista bahiense se va del país

El periodista bahiense Ariel Hedeager se va del país. Cansado de las turbulencias económicas y sociales, decidió que su futuro está en Brasil, y lo compartió con un sentido mensaje en sus redes sociales.

“Argentina es un país hermoso, pero la gente que lo maneja es la que te lleva a tener que decidir irte a otro lugar y dejar la familia (…) hablo de los que están ahora y de los que pasaron que no hicieron un carajo para que los laburantes puedan vivir dignamente y disfrutar de las cosas simples de esta hermosa vida”.

Consultado por Bahía Indiscreta, Ariel explicó que “en mayo del año que viene me voy del país, después de trabajar desde los 12 años. A los 17 empecé a cruzar vinilos y CDs de Radio Palihue a Toovaks. Ahí encontré un mundo que me encantó: la radio y el boliche. Desde el ‘94 hasta ahora estoy en los medios, y lamentablemente me tengo que ir porque lo que quiero para mí no lo voy a encontrar acá, que es calidad de vida”.

El comunicador se irá a vivir al Morro de São Paulo, una isla cerca de Salvador de Bahía. “Voy a vivir de lo que hoy en día es mi mayor entrada de dinero, YouTube e Instagram”. Todos en esta sección le deseamos lo mejor y que encuentre la vida que está buscando.



Vasco uruguayo

Otro que busca de nuevos aires es el conocido chef de la ciudad, Álvaro Aristizábal. “El Vasco” armó las valijas y se instaló en inmediaciones de Punta del Este, donde deleita en la cocina del flamante restaurante llamado “Don Ignacio”, que tiene como vedette los menú ligados con el mar y el campo como eje central de la atractiva carta.

El pueblo pesquero donde Aristizábal se radicó se llama José Ignacio, una locación convertida en complejo turístico elegante. Una extensión animada y luminosa de la vida social de Punta que atrae a celebridades y visitantes adinerados a las playas como la Brava –también popular para el surf– y la Mansa.

Luego de un evento exclusivo para la prensa “charrúa”, el fin de semana abrieron las puertas al público y el bahiense se llevó todos los flashes. “Hicimos versiones mini de los platos. Nos divertimos y fuimos felices un rato, cómo cada servicio”, resumió en sus redes sociales el popular cocinero.



Festejos radicales

El jueves pasado, los militantes de radicalismo bahiense despidieron el año en el Subcomité de Las Villas de calle Rivadavia 1639, con una importante convocatoria de más de 100 personas, y 40 instituciones de la ciudad.

Según dicen lo propios “boinas blancas” el intendente Gay, quien fue el único invitado especial, se sorprendió por la cantidad de gente. “Hace tiempo que no se ve tanto desarrollo territorial en el partido”, le comentó a Bahía Indiscreta una joven dirigente.

Irónicamente, el menú fue un clásico del Peronismo: choripán, empanadas y cerveza. “Vinieron fomentistas desde los barrios más humildes hasta los más acomodados. Hubo representantes de clubes y también se acercó el presidente de la Liga del Sur, Gustavo Lari”. Esta sección pudo saber que hubo representantes locales y regionales del sector que lidera Martín Lousteau, que ya están hablando de unidad de cara al futuro.

Pero eso no fue todo, porque el sábado los radicales hicieron otro cierre del año, en este caso en Cerri, que es un reconocido bastión peronista, pero que les da buen sabor de boca, porque allí ganaron la interna de Juntos con Manes a la cabeza. En esa localidad, el encuentro fue en Bermúdez al 600, en la casa del secretario del Consejo Escolar, Jairo Guido. Uno de los asistentes fue el ex delegado Raúl Martín.

También estuvieron dos radicales cerrences, Claudia y Jairo, quienes comienzan a pisar fuerte en el Consejo Escolar. Allí en Cerri se comió cordero. “Ya estamos armando proyectos para el 2022”, aseguraron los asistentes.

Y no hay dos sin tres, porque el viernes a la noche, el otro convite tuvo lugar en la sede del Comité, donde quienes se referencian con Gustavo Posse y el legislador Walter Carusso compartieron una opípara cena compuesta por choripán, ensaladas varias, cerveza, vino y gaseosa, para rematar con casatta.

Fernando Roig y Gabriela De Nápoli, fueron los dos dirigentes locales que oficiaron de anfitriones. Además, tanto Posse como Carusso grabaron un mensaje para los más de 100 asistentes donde el denominador común fue la palabra “protagonismo”, el cual reclaman de cara a 2023.

Otra de las frases que más se escuchó en la velada y corrió como un reguero de pólvora fue: “No nos subimos a la manesmanía”.