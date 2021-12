En el Instagram Live de La Brújula 24: el Exorcista, Obispo Manuel Acuña

“Líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación”… palabras hechas oración para quienes abrazan la fe cristiana. Una frase repetida en innumerables rezos que tiende, en ocasiones, a perder su sentido atrapada por la inercia. Sin embargo una voz advierte de su significado: “El primer exorcismo está ya en el Padrenuestro”.

Titular nacional de la Iglesia Carismática Luterana Independiente, arzobispo de la Asociación de Iglesias Luteranas Independientes Hispanoparlantes y participante en la Mesa Ecuménica del Ateneo Pontificio Regina Apstolorum en Roma durante la Cumbre de Exorcistas, el Obispo argentino Manuel Acuña es, acaso, el exorcista con mayor reconocimiento público en Argentina.



Desde hace un tiempo reside en España donde llegó para inaugurar la Escuela de Exorcistas de Europa con sede en Orihuela, Alicante, de la cual es rector. Amigo del Papa Francisco, Acuña no duda en afirmar que “el diablo ganó la batalla de hacernos creer que él no existe; no es una idea ni un concepto. Es una realidad espiritual”; está parafraseando al Padre Gabriele Amorth, el exorcista más respetado del mundo y a quien Acuña conoció en 2013.



El obispo comenta que su encuentro con Dios fue a los ocho años de edad, al momento de su Primera Comunión. ¿Y su primer “encuentro con el Diablo”? El 4 de abril de 2001, durante la celebración de una misa: una niña de 15 años “empezó a reptar, a hablar en otras lenguas, se le pusieron los ojos blancos. Pesaba 40 kilos, pero necesitamos ocho personas para contenerla. Y ahí nomás apliqué el ritual”, describe.



¿La realidad supera la ficción?