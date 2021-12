Charla a fondo con un exorcista de la vida real

El cine muestra cada cierto tiempo el tema de las posesiones demoníacas, pero sin duda alguna El Exorcista (William Friedkin, 1973) es la película que viene a la mente. ¿Ocurre realmente así? El Obispo argentino Manuel Acuña, el exorcista con mayor reconocimiento público del país, asegura que a excepción del giro de 360 grados de la cabeza, mucho de lo que se refleja el film es cierto.

“Muestra la labor del exorcista, la realidad de la posesión y aunque termina mal para los exorcistas, los exorcistas serios hemos visto esas manifestaciones, incluso la levitación”, dijo en el Instagram Live de La Brújula 24.

Acuña cuenta más de 1.200 intervenciones o exorcismos y es titular nacional de la Iglesia Carismática Luterana Independiente, arzobispo de la Asociación de Iglesias Luteranas Independientes Hispanoparlantes y participante en la Mesa Ecuménica del Ateneo Pontificio Regina Apstolorum en Roma durante la Cumbre de Exorcistas.

Otras películas que el experto recomienda para entender el tema es La Serpiente y el Arcoíris (Wes Craven, 1986), El Exorcismo de Emily Rose (Scott Derrickson, 2005) y El Rito (Mikael Håfström, 2011).

El obispo Acuña explicó las razones por las que considera que ocurren las posesiones, cómo procede para hacer un exorcismo y sus inicios en este trabajo espiritual cuando una chica de 15 años manifestó su posesión en plena misa. Además, comentó cómo son las noches previas a un exorcismo y que trabaja con un equipo de psicólogos y psiquiatras.

“El Diablo ha aprendido y también posee ideologías. No debemos dejar el tema del exorcismo en el ámbito privado, folclórico como en las películas. Hay una sociodemonología, hay una manera de leer el combate contra el mal en la historia de la humanidad y también en nuestro tiempo presente donde se debaten cuestiones entre la luz y la sombra”, aseguró.

El líder religioso explicó que el miedo a la muerte y las consecuencias de las acciones cubre de temor a muchas personas y que el único “termómetro de mi amor por Dios es mi relación con los demás”.

Acuña se refirió ampliamente a la incredulidad sobre el trabajo que hace, así como a la existencia del Diablo o del infierno. También recordó lo que para él fue un exorcismo que lo marcó ya que la persona de la que trataba de expulsar el mal dijo que quería seguir viviendo así.

Desde hace un tiempo reside en España donde llegó para inaugurar la Escuela de Exorcistas de Europa con sede en Orihuela, Alicante, de la cual es rector. Amigo del Papa Francisco, Acuña no duda en afirmar que “el Diablo ganó la batalla de hacernos creer que él no existe; no es una idea ni un concepto. Es una realidad espiritual”, parafraseando al Padre Gabriele Amorth, el exorcista más respetado del mundo y a quien Acuña conoció en 2013 y a quien dedicó la charla.

