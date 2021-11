Guido Pella: “La felicidad en el tenis dura cinco segundos”

Guido Pella uno de los mejores tenistas argentinos de los últimos tiempos, tiene una particularidad: suele hablar con total sinceridad cada vez que lo hace de manera pública y eso le da un valor agregado a su palabra.

El bahiense de 31 años, actual 75° del mundo, concedió una extensa entrevista esta semana en ESPN Show y tocó todos los temas. Entre ellos, la diferencia que existe entre Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal.

“Djokovic es el mejor de los tres; globalmente es el nmejor. Yo soy fan de Federer pero Djokovic es más completo y tiene una cabeza superior. Es el único jugador que yo recuerdo que dice que quiere la presión, que se la banca y que le gusta. Si dice que va a ser el número uno no le interesa nada más; hoy juega por los récords. Y no es vende humo: si dice algo va y lo hace”, sentenció el zurdo, campeón de la Copa Davis con Argentina en 2016.

“ES EL MÁS COMPLETO DE TODOS”, la referencia de Guido Pella para Novak Djokovic, el número 1 del mundo.#ESPNShow #GuidoPellaenESPNShow



Miralo, en vivo –> https://t.co/j4mBYrb203 pic.twitter.com/SxGr2KZGH7 — ESPN Show (@ESPNShow) November 13, 2021

Además contó por qué cree que Djokovic no pudo ganar en la final del US Open contra Daniil Medvedev, el partido que lo hubiera catapultado a la inmortalidad por ganar el Grand Slam Calendario: “Se notó claramente que tuvo un cansancio mental; en la semifinal tuvo que batallar contra Zverev y evidentemente es humano, además de que Medvedev es el número dos del mundo desde hace bastante tiempo y es el peor jugador que le podría haber tocado. Medvedev tiene una ventaja enorme: saca siempre a 220, si tiene que atacar te ataca y si le planteás un juego largo no le interesa, te mete 20 bolas seguidas sin problema”.

Pella llegó a ser el número 20 del mundo en 2019, año en que ganó su único título de ATP en San Pablo y en que llegó a los cuartos de final de Wimbledon. Años atrás, sin embargo, estuvo cerca de dejar el tenis por la dureza que plantea el circuito semana a semana. “La felicidad en el tenis dura cinco segundos: el momento de saludar en la red y a la gente. Tengo fundamentos para decir esto porque pasan varias cosas: ganás un partido y jugás al día siguiente. No podés decir ‘Mamá, le gané al 20° del mundo, estoy feliz’. Si hacés eso al día siguiente te sacan 6-0 y 6-0. No podés festejar porque el cuerpo lo sabe, lo siente y queda en tensión permanente hasta el final del torneo”, explicó.

Y fundamentó lo difícil que resulta salir de un mal momento: “En tu carrera sentís que los bajones duran años y, por eso, es ta importante agarrarte de lo que te lleva a tener buenas sensaciones. Si a mí me gusta tomar dos vasos de agua antes de ir a entrenarme y yo con eso me siento bien, por más que no sirva para nada, en el fondo me sirve. Son esas pequeñas cosas que generan confianza porque el circuito es una picadora de carne: se juega todas las semanas y sos vos y el rival, no hay nadie más, no podés pedir el cambio o salir”.

Las costumbres en el mundo del tenis y la “picadora de carne” que es el circuito. Enorme reflexión de Guido Pella.#ESPNShow #GuidoPellaenESPNShow pic.twitter.com/sdTqw6zbcD — ESPN Show (@ESPNShow) November 13, 2021

Fuente: El Gráfico.