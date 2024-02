Las perlitas del debut de Alcaraz en el Argentina Open

Carlos Alcaraz venció al local Camilo Ugo Carabelli por 6-2 y 7-5 en el comienzo de su defensa de la corona en el Argentina Open en un estreno que transitó malos momentos, aunque el primer preclasificado los sorteó con cintura y en los cuartos de final enfrentará al italiano Andrea Vavassori, 152° del mundo.

El número 2 del escalafón demoró algunos minutos en asentarse al polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club. En medio de esas dudas, Ugo Carabelli, 134° del ranking, buscó dar el batacazo con dos quiebres en los primeros servicios del ganador de dos Grand Slam, aunque no se pudo hacer fuerte con sus propios saques hasta quedar igualados 2-2 en el comienzo.

A partir de ahí, el principal favorito le tiró la carrocería encima al argentino con un repertorio completo de golpes hasta adueñarse del primer parcial ganando los cuatro games siguientes cediendo solo cuatro sobre 20 puntos jugados en ese tramo desarrollado en tierra batida.

Luego de esos 39 minutos de juego, Ugo Carabelli dejó atrás la mala racha para tomar la delantera en el set siguiente y le volvió a quebrar a su contrincante, que siempre debió correr desde atrás para concretar la remontada. A diferencia del comienzo, Camilo llegó a liderar 2-0, pero la contundencia de la vereda opuesta equilibró el trámite sin mayores sobresaltos.

Más allá de eso, el representante local se llevó de regalo el vitoreo del público presente en las tribunas, ya que en el cuarto game sacó igualado en 40-40 y, luego de una serie de golpes, sacudió una potente derecha paralela al hueco vacío dejado por el europeo, que no llegó por milímetros a esa bola. Charly le devolvió las gentilezas para ganar el quinto game, cuando dejó una pelota corta e hizo un gesto con su mano en señal de disculpas ante la incredulidad exhibida por Ugo Carabelli, que no entendía cómo había alcanzado a pasar la bola de su lado de la red.

Esto comenzó a inclinar la balanza en favor del nacido en Murcia hasta el punto de servir para partido (5-3), aunque despilfarró el match point con un error no forzado. Su equivocación fue aprovechada por el hombre de 24 años: quiebre seguido de la conservación de su saque (5-5). Su solvencia lo llevó a estar a un paso de estirar la definición a un tercer set, ya que tuvo triple posibilidad de break. En su peor momento, una de las máximas promesas del tenis mundial sacó a la cancha su jerarquía sin despeinarse hasta cerrar la historia ganando cinco puntos de manera consecutiva (7-5).

Ambas raquetas se cruzaron en la red en un diálogo extendido por algunos segundos y que provocó las risas de la dupla de camino al banco de descanso. Segundos después, Carlos Alcaraz recibió la ovación de los espectadores. Una parte del público se tomó el trabajo de diseñar una serie de carteles o pedidos para él con el objetivo de llevarse alguna prenda suya de colección, como así se notó en las distintas imágenes subidas por las redes oficiales del Argentina Open.

El tenista ganador concedió un breve mano a mano con TyC Sports, en el cual ofreció sus sensaciones en su vuelta a Buenos Aires, donde fue campeón en 2023: “Estoy muy contento de poder volver, un sitio donde tengo buenos recuerdos del año pasado. Obviamente, gané el título, pero el cariño de la gente es especial. Tenía muchísimas ganas de volver y sentir la misma energía. Muy contento de tener mi primera victoria aquí este año. Ha sido difícil. Ugo es un gran jugador, duro, con mucho ritmo y, como es normal, la afición ha ido con él y creo que eso lo ha motivado un poquito más”.

A continuación, fue consultado por su visita a la Bombonera para ver el triunfo de Boca Juniors sobre Central Córdoba y avisó que irá al Monumental en un intento por calmar los ánimos con el clásico rival: “Sé que hay una gran rivalidad, debo decir que no sigo mucho el fútbol argentino. Tuve la oportunidad de ir ayer a la Bombonera, no voy a mentir. Fue especial, pero soy un chico que quiere hacer muchas cosas a los sitios a donde va. He tenido tiempo de ir a la Bombonera, y espero tener tiempo de ir a otros lugares. También iré al de River, no se preocupen. Mientras estoy en el torneo, es difícil encontrar tiempo, pero espero tenerlo”.

La exigencia en los octavos de final fue total para Camilo Ugo Carabelli porque tuvo enfrente al ganador de 12 títulos en el circuito sumado a tener una lucha permanente con Novak Djokovic (1) por el cetro del ranking. Tuvo su mejor año en el pasado calendario con la obtención de seis trofeos, entre ellos Wimbledon y los Masters 1000 de Madrid e Indian Wells.

Por otro lado, Camilo alcanzó su mejor ranking a mitad de agosto de 2022, cuando fue el número 96 del escalafón. Aún no tiene títulos en la ATP y acumula una cifra superior a los USD 500.000 en premios. Clasificó al cuadro principal por sus victorias contra Jaume Munar en sets corridos y Hugo Dellien en tres parciales por la Clasificación. Además, venía de eliminar en la primera ronda al peruano Juan Pablo Varillas por 7-6 (5) y 6-4.

