El reencuentro de dos “enemigos íntimos”

Luego de varios años de distanciamiento, el ex intendente Rodolfo Lopes y el dirigente peronista Dámaso Laraburu volvieron a reencontrarse, esta vez de la mano del fútbol.

Ya se habían visto en el último tiempo, por distintos motivos, pero el duelo entre Villa Mitre y Sansinena disputado en Cerri, que dicho sea de paso significó un agónico triunfo del “Tricolor”, fue la oportunidad perfecta para el reencuentro de dos pesos pesados del PJ bahiense.

Según pudo averiguar Bahía Indiscreta, fue el propio Larraburu el que invitó a Lópes para ver el partido en uno de los palcos. Así, ambos disfrutaron –y sufrieron– los vaivenes de un partido que no fue apto para cardíacos.

Foto cortesía Néstor Cañiuqueo

Una vez más, un evento deportivo sirvió para dejar atrás viejas heridas. Durante mucho tiempo el ex jefe comunal afirmó que había sido víctima de una operación mediática que terminó en su destitución. Y le apuntaba como principal responsable, justamente, a Larraburu.

Evidentemente, siempre se puede fumar la pipa de la paz.

Ausencias y un funcionario en “offside” en la reapertura del Teatro

La reciente reapertura del Teatro Municipal fue un evento que movilizó a la ciudad. De hecho, todos querían decir presente en la esperada noche. Bueno, casi todos.

Personalidades de diversos ámbitos se acercaron a las renovadas instalaciones de Alsina al 400, tanto de la política como de la cultura y la industria. Pero igual se notó mucho la ausencia de la oposición local, que a último momento decidió no asistir a la gala.

Salvo Pablo Di Gerónimo, ex director de Cultura, y Gustavo Mandará (ambos del “Grupo Feliú”), el resto declinó su presencia. Las razones, para algunos, eran estrictamente políticas. Y otros no estuvieron de acuerdo con que se levantara el telón con un show de Elena Roger y preferían un espectáculo local.

En tanto, hubo un funcionario público al que se pudo ver algo esquivo a los flashes (no podemos decir de qué estamento) que hizo gestiones ante los fotógrafos presentes para que sus fotos no trascendieran, ya que su acompañante no era su esposa.

El nuevo comisariato

Esta semana se conocieron los cambios de los jefes de las comisarías Sexta y Séptima, y más importante aún, del Comando de Patrullas.

En esta última dependencia, la que se encarga de prevenir el delito, desembarcó Gonzalo Sandobal, quien hasta el viernes era el comisario de la Cuarta, ubicada en Villa Mitre. Sandobal tiene 42 años y cinco hijos. Está casado y ya se siente un bahiense más, aunque nació en Paraná, Entre Ríos y pasó toda su adolescencia en Alta Gracia, Córdoba. A los 16 llegó a Bahía Blanca y se recibió en el colegio Nacional. Hace más de 22 que es policía. Se desempeñó en la Comisaría Cuarta hasta el 2008, luego en la Segunda hasta el 2013, de ahí pasó a la Distrital, en donde fue subjefe, para trabajar una temporada en la Subcomisaría de Sierra de la Ventana. Ya luego sería jefe de la Comisaría Séptima y de la Cuarta, hasta su actual puesto en el Comando.

El nuevo jefe de la Comisaría Sexta es David Viamonte, quien hasta la semana pasada era el subjefe de la Segunda. Nació bastante lejos, en Tierra del Fuego, tiene 48 años y dos hijos. Trabajó como secretario de la Jefatura Comunal en Tres Arroyos antes de arribar a nuestra ciudad hace ya seis años. Su buen desempeño, primero como jefe de calle y luego como segundo jefe en el destacamento de calle Roca, hicieron que le llegue la oportunidad de comandar una comisaría.

Y, por último, en la Comisaría Séptima desembarcó como nuevo jefe Matías Darnet, quien se desempeñó hasta ahora como el segundo al mando en el Comando de Patrullas. Nació en Florencio Varela, tiene 47 años y un hijo. Es hincha fanático del Club Quilmes. Ya lleva 29 años de servicio en la Bonaerense, y de ellos, 22 en Bahía. Trabajó en la Comisaría Primera, en la Departamental, en el destacamento de Cabildo, en la Comisaría Segunda y, como dijimos, siete años en el Comando de Patrullas.

Esperemos que estos cambios sirvan para mejorar las condiciones de seguridad del ciudadano de a pie.

La polémica foto de Zaninelli

En las últimas horas hubo bastante revuelo en el sector académico. Docentes, y también alumnos, de la UNS y de las escuelas medias que de ella dependen, se empezaron a pasar por WhasApp una foto de las redes sociales de Sergio Zaninelli. En ella, se veía al dirigente sindical de Aduns de torso desnudo, con un plano muy al borde de mostrar sus genitales. Muchos reflexionaron que era un papelón. Otros dijeron, “bueno, no muestra mucho más de lo que se pude ver si uno va a la playa”. En fin, los especialistas en manejo de redes harían otra reflexión. Cuando alguien tiene un cargo, ya no posee redes sociales “privadas” o “propias”. “Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Y lo que pasa en las redes queda en Google… para siempre”.

¿Qué pasa con Cuchi?

Esta semana que pasó se habló bastante sobre el carrito de comidas Cuchi, que está instalado hace años en Alem y Córdoba. Sus dueños aseguran que, como la cadena de comida rápida McDonald’s tendrá un local bastante cerca de allí, la Municipalidad quiere correrlos a como dé lugar para beneficiarla. Sin embargo, desde el oficialismo del Concejo Deliberante aseguran que Cuchi hace años incumple dos ordenanzas, la de venta ambulante y la de los food trucks. “Estamos haciendo un mapeo de todos los carritos de comidas de la ciudad. No es nada en contra de Cuchi, ni mucho menos, algo para beneficiar a ninguna empresa de las que se van a instalar en el Parque”, explicaron a Indiscreta.

Según afirman, el carrito en cuestión tiene varios incumplimientos de esas ordenanzas. Particularmente, la renovada en 2017, marca que ese tipo de locales móviles deben contar con un baño interno o externo, un generador de luz (dicen que hay actas labradas a gente que se cuelga del servicio), y estar a 300 metros de un negocio que tenga a la venta el mismo producto, entre otras particularidades.

Además, el permiso municipal para trabajar se debe renovar anualmente, y en él, el dueño de cada carrito debe aportar tres lugares en donde puede instalarse. Pero en la Municipalidad indican que eso no pasó con Cuchi, quien está instalado allí en Alem desde 2008. El Ejecutivo asegura que viene trabajando sin permiso de funcionamiento y que tiene varias infracciones por distintos incumplimientos. Una de ellas es que el carro no puede estar instalado las 24 horas ocupando un box de estacionamiento. Es decir, hay que correrlo todos los días. “En ese lugar complica el tránsito, y hasta varios vecinos hicieron denuncias de que coloca conos para usar ese sector, impidiendo que otros estacionen. En 2019 se le hace otra acta, se le desestima el permiso, y se le pide otra propuesta de ubicación distinta”.

Algunos opositores, en tanto, defendieron la postura de Cuchi y aseguraron que el Municipio hace lobby por Mc Donalds.

¿Qué pasará con Cuchi? ¿Se terminará mudando? Nadie lo sabe aún, pero esperemos que pueda regularizarse y seguir trabajando, porque en Bahía debe haber lugar para todos.

Merecido reconocimiento

El defensor oficial federal de Bahía Blanca, José Ignacio Pazos Crocitto, recibió un merecido reconocimiento.

Se trató de un premio entregado a los autores que, en la Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, habían publicado el artículo más leído de cada número.

El del bahiense, llamado “Lagunas jurídicas, una nueva reflexión sobre un problema jurídico recurrente”, tuvo más de 28.500 bajadas y fue el más leído de la publicación del año 2018 de la prestigiosa revista judicial.

El festejo del “flaco” Talamoni

En estos días se lo vio muy contento a Leonardo Gómez Talamoni. Es que el penalista y su familia están de festejo: su hija Miranda se recibió de abogada en la UNS. Más allá del orgullo que eso le genera (qué padre no lo estaría) varios le auguran un futuro importante a la nueva doctora. “Es de los mejores promedios de la universidad, y también quiere ser penalista. Va a ser mejor que el padre”, dicen quienes la conocen. De este modo, la joven de 23 años inaugura la segunda generación de abogados, y ya comenzará a trabajar en el estudio con Leonardo, con su madre Marcela Melcon, quien también es abogada, y con la coequiper inseparable de Talamoni, Bárbara Sager. ¡Felicitaciones!

Pero no solo se lo vio contento a Talamoni, también se lo notó muy flaco. “Bajé 54 kilos desde marzo. Dos garrafas de 25. Estoy muy bien”, comentó el doctor, quien se hizo un bypass gástrico. Y lo hacemos notar no por una cuestión estética, ya que por suerte cada vez hay menos mandatos sociales en ese sentido, sino por un tema de salud. Seguramente, esta nueva figura es sinónimo de mejor calidad de vida. Y, si no lo creen así, consúltenle a él mismo.