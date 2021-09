Operaron del corazón a Patricia Sosa

Ya recuperada, en su hogar, en diálogo con Intrusos, la cantante relató el episodio que le marcó un alerta y la hizo ponerse en contacto con su médico, que luego le recomendó la operación.

“Tuve dos episodios feos manejando. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego fuerte, fuerte. Y me mareé mucho, mucho”, contó Patricia Sosa.

“Espero que se me pase, llegué a casa como pude, con un susto bárbaro. Llamé al cardiólogo. Me atendieron desde la mañana hasta la tarde, en la (Fundación) Favaloro, viendo qué podía ser”, continuó relatando la artista.

“Los estudios me dieron perfecto, pero me dejaron con un (Monitor) Holter 24 horas. Y cuando me estaba volviendo a casa me sucede otra vez. Entonces pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón. Se llama arritmia auricular”, aseguró.

“Me dieron un antiarrítmico, pero la solución era la operación. Y bueno, yo pedí estar con el antiarrítmico y dije ‘bueno, me opero en marzo, abril’. Pero no, decidí hacerlo al otro día. Llamé y le dije ‘¿me pueden operar ahora?'”.

“Bueno, me hicieron los estudios prequirúrgicos y me operé del corazón. Fue hace 15 días”, finalizó Patricia.

Rodrigo Lussich, conductor del ciclo junto a Rodrigo Lussich, brindaron más información sobre el estado de salud de la cantante. “Hubo un encuentro de ex participantes de MasterChef Celebrity en la casa de Belu Lucius. Patricia les avisó un día antes que no podía ir porque al día siguiente la iban a operar. Por este motivo nos enteramos que fue operada de arritmia auricular”, contó el periodista.

Y sumó: “Ella me contó que estuvo llorando mucho, todo el tiempo llanto. El miedo… porque de un día para el otro te enterás que tu corazón tiene una pequeña arritmia que merece una intervención. Además estuvo sola porque Mediavilla estuvo en Chile y no la pudo acompañar porque tuvo que hacer cuarentena. Me dijo ‘lo extrañé más de lo que creía. Mi hija, Martita, se encargó de todo. Es una reina’. También debió frenar dos semanas sus ensayos de la obra que está por estrenar, dirigida por José María Muscari”.

