Paulo Londra explotó las redes con una novedad sobre su “liberación”

En la tarde del viernes, las redes sociales explotaron de felicidad por Paulo Londra. Es que la revista Billboard, en su versión estadounidense, publicó un tweet que aseguraba: “Un juez dictaminó que el artista argentino de trap no tiene más obligaciones de grabación o futuras obligaciones contractuales con Big Ligas, el sello que ayudó a cofundar”.

Es que desde el 2019 que el cordobés no edita música nueva y el conflicto legal con Big Ligas hace crecer la ansiedad de los fans de uno de los artistas argentinos más escuchados en la actualidad. Incluso, un número 1 de la escena latinoamericana como J Balvin celebró la noticia en sus Instagram Stories: “Bienvenido a la libertad, te extrañábamos”, escribió el colombiano sobre una foto de Londra jugando al básquet.

De acuerdo a la información publicada por Billboard, Londra había conseguido una importante victoria después de que un juez decidiera que el cordobés ya no tiene más obligaciones discográficas ni futuros compromisos contractuales con Big Ligas, su anterior sello discográfico, el cual había cofundado junto a los colombianos Cristian Salazar (conocido como Kristo) y el productor Daniel Oviedo, más célebre por su alter ego artístico Ovy On The Drums.

“Un juez otorgó a Big Ligas una moción de emergencia para revisar la denegación de la suspensión de la orden que determina la posesión de la propiedad, poniendo una suspensión temporal en el veredicto a la espera de una revisión adicional”, aclararon sobre la puja legal entre Londra y su ex sello, quienes apelaron y pidieron una nueva revisión sobre la esperada finalización del contrato que firmaron en 2018. En definitiva, habrá que esperar un poco más para que Londra se “libere”.

Un rato más tarde, el propio Londra se refirió al tema en sus Instagram Stories: “Inmensa alegría. Gracias a todos, gracias a Dios. Es un primer y gran paso. Falta poco”, escribió con la canción “Lose Yourself” (de Eminem, su artista favorito) como banda sonora para su buena noticia.

En su defensa, Londra alegó que los colombianos lo “defraudaron” cuando lo hicieron firmar un memo que establecía un acuerdo de empresa conjunta por tres años de duración, el cual y según los documentos legales, se extendió sin su consentimiento.

En una contrademanda presentada en marzo de 2020, el cordobés pidió a la corte del condado de Miami-Dade que afirmara que el acuerdo de empresa conjunta se había rescindido “correctamente”.

Fuente: Infobae