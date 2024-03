Mariano Israelit, amigo de Maradona, no tiene dudas: “Yo creo que el juicio está arreglado”

En la previa del inicio del resonante juicio a desarrollarse por la muerte de Maradona, el equipo del programa “Hora Pico”, emitido por LA BRÚJULA 24, dialogó con Mariano Israelit, quien fuera amigo del astro argentino.

Cabe recordar, tal como informó este medio, que el proceso comenzará el próximo 4 de junio a las 9.30 en los tribunales de San Isidro. Los profesionales de la salud imputados por el fallecimiento del 10 son el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna. Están acusados por homicidio con dolo eventual, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Al respecto, Israelit comentó que “el año pasado me tocó ir a declarar, fui a dos causas. A la de La Plata, por el faltante de dinero, y también a San Isidro, por la muerte de Diego”.

“Los fiscales no me dejaron ni ir a almorzar, hablaban entre ellos como diciendo ‘ojo con lo que le preguntamos porque sabe bastante’. Yo me llevé un ayuda memoria, habiendo consultado a mi abogado, porque nunca me pasó que me mataran a un amigo, como lo han hecho. Luego armaron un circo muy burdo, diciendo yo tenía un machete”, señaló.

Y agregó: “En un momento me bajó la presión porque estuve todo ese tiempo sin comer nada, y de repente apareció uno de los fiscales con una gaseosa y un alfajor haciéndose el bueno. Yo creo que no va a pasar nada, que está todo arreglado. La Justicia es muy corrupta, como la política en este país. De la única manera que vaya alguien preso es que suceda lo que tiene que pasar, que Luque y Cosachov digan realmente de quién acataban las órdenes, quién les decía lo que tenían que hacer”.

“En los audios está la verdad, se ve cómo le soltaron la mano, cómo no estaban donde tenían que estar, había gente impresentable adentro de la casa, donde Diego no podía tomar cerveza e igual se la daban. Tengo una foto del almacén que tenía en la casa, con las cosas que iban comprando, y había cajas de cerveza y vino. Si sabés que el dueño de casa es adicto y no puede tomar, de esa manera lo cuidaban”, consideró indignado.

Además, expuso que “ni siquiera dejaban acercarse a sus amigos, a sus compañeros del 86, y le cerraban la puerta a las hijas. Yo porque tengo la gimnasia de ser productor y lo llamaba 50 veces hasta que Diego tenía el celular en la mano. Me ha pasado de tenerlo ahí y comentarle que no me contestaba los mensajes, él me preguntaba a qué número. Tenía muchos, eso me acuerdo patente”.

“En la época de Guillermo –Coppola-, Diego tuvo 14 años el mismo número. De repente, cada 10 días se lo cambiaban y no dejaban entrar a nadie. Muchos dicen que si fuera un hijo debería entrar igual, ¿pero cómo se hace en un country donde hay un perímetro de hierro, la barrera con el tipo de la seguridad y en la puerta de la casa más seguridad?”, aseveró. Y retireó: “¿Cómo hacen dos chicas para entrar a un lugar así?”.

Por otra parte, consultado sobre el papel del abogado Matías Morla, contó que “ahora salió una nota que hizo con Chiche Gelblung, que fue totalmente compactada, creo que él era el que manejaba todo. Era el apoderado, la mano derecha y el corazón del amigo, como decía. Pero nunca lo vi en el velatorio, por ejemplo, ni apareció. Hacía varios días que no iba a la casa tampoco”.