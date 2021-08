“No sabés lo que yo me he reído. Fue una experiencia divina”.

La expresión corrió por cuenta de Elsa Inés “Pitica” Torres, la mujer que a los 88 años se dio el gusto de su vida: andar en un auto de rally en compañía de su sobrino Pablo Rust.

“Yo siempre quise andar en auto de carrera, nunca pude. Yo dije que una vez que me jubile iba a hablar con Pablo para que me lleve a dar una vuelta. El domingo fuimos a comer un asado a la casa de él. Me llama aparte y me preguntó si estaba segura de subir al auto. Le dije que sí; yo andaba con el equipo en la mano para ponérmelo…”, indicó “Pitica” en la amena charla que tuvo con LA BRÚJULA 24.

“Me senté en el auto con un almohadón, los lentes en la mano y salimos”, señaló en el programa “Vive cada día”.

“Me di el gusto de mi vida de andar en auto de rally. Y ahora quieren que llegue a los 90 para hacerme una fiesta”, anticipó.

Torres sintió la adrenalina de la velocidad y todo quedó reflejado en un video que se viralizó y llegó a los medios nacionales.