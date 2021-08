Randazzo: “La foto en Olivos indigna por la impunidad y la doble moral del Presidente”

El precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, se expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24 con relación a la campaña electoral que sigue calentando motores, a un mes de las PASO, y sentó postura con relación a la foto que apareció en las últimas horas del festejo en Olivos, encabezado por Alberto Fernández, con motivo de un evento social, en medio del confinamiento estricto que regía a mediados de julio de 2020.

“Es indignante, porque mientras muchos argentinos no podían ni siquiera despedir a sus familiares, se cerraban comercios, no se podía ir a las escuelas y nos privamos de abrazar a nuestros íntimos, el Presidente celebraba el cumpleaños de la Primera Dama en Olivos”, aseguró Randazzo, en el inicio de su charla con el periodista Germán Sasso.

Pero fue aún más allá, tomando ciertos reparos: “Respecto al manejo de la pandemia considero que fue muy malo, pero siempre fui prudente porque hay más de 110.000 fallecidos y no quise sacar rédito político del dolor. La foto que se conoció ayer no es un descuido, es una manera de ser, decir una cosa y hacer otra. Si no se conocía la imagen, la hubieran mantenido oculta”.

“Es parte de una lógica que se intensificó en el último tiempo que genera un grado de deterioro y desprestigio sobre la figura presidencial. Es preocupante porque ya nos pasó con Mauricio Macri y se intensifica con Alberto Fernández al perder credibilidad, un capital tan importante para un dirigente con la responsabilidad de ejercer el Poder Ejecutivo en Argentina”.

Consultado respecto a sus sensaciones, al tratarse el Presidente de alguien que fuera muy cerano a él, Randazzo explicó: “Se me hace muy difícil entender porque siento que existe una doble moral, que hay una impunidad por tener determinadas posiciones de poder, cuando debería ser al revés. Me cuesta mucho hablar del tema, no quiero hacer ninguna descalificación de tipo personal porque no corresponde”.

“Lo que pasó es lamentable porque durante un largo período hubo comercios cerrados, empresas que quebraban, pibes que no iban a la escuela o familiares que no podían despedir a un ser querido y ver que en ese lapso el Presidente decía que iba a haber castigos y que se terminaba la época de los vivos, que aparezca un cumpleaños en Olivos no merece muchos más comentarios”.

“No quiero prestarme a un juego entre diferentes sectores polarizados que hacen que no haya un pronunciamiento claro. Será la Justicia la que debe pronunciarse porque Cambiemos no tiene mayoría en Diputados y necesitaría los dos tercios de los votos. Entonces, me parece que es más de lo mismo y no es seria la postura de la oposición, porque solo generan un título en los medios, pareciera que es un juego que le conviene a los dos sectores y no va a terminar en nada”, cerró.

Randazzo, en modo campaña

Sobre las propuestas de cara a las elecciones que se avecinan, como referente de su espacio aclaró que “estamos trabajando fuerte, tratando de que el ciudadano de la Provincia conozca nuestras propuestas, sepa que hay una alternativa diferente a la que nos han gobernado los últimos años. No debemos resignarnos a que los únicos caminos posibles son estas dos fuerzas políticas que nos han llevado a un mismo resultado”.

“Argentina no atraviesa un buen momento hace años porque se sigue haciendo siempre lo mismo y los resultados no van a cambiar. Hay que salir de esta polarización que nos hace tanto daño, en un país que hace más de 10 años que no crece producto de los niveles de inflación que supera el 50% en los últimos 12 meses cuando los países de la región resolvieron ese problema. Perú acaba de financiarse a 100 años al 3% en dólares, mientras Argentina renegocia su deuda hace cuatro meses al 16% en dólares en tasa de interés”, sintetizó sobre el sombrío panorama.

Además, Randazzo puntualizó el principal flagelo: “La inflación es muy dañina para el bolsillo del argentino y para la posibilidad de que haya ahorro, inversión y trabajo que es lo que no sacará del estado en el que estamos. La única salida para salir de la pobreza es crecer y generar empleo, no hay ningún otro camino”.

“El valor de los países está vinculado al capital humano. La mayor riqueza que tienen los países hoy es la educación, después la tecnología y por último el recurso natural. Tenemos una mirada sobre el presente y el futuro, dejando atrás el pasado para no volver a cometer los mismos errores. Pareciera que se evita discutir de lo que hay que hacer de acá en adelante. Argentina tiene que volver a tener una clase media, en el que la educación sea distintiva y nos dé igualdad de oportunidades”, criticó el ex funcionario de la cartera del Interior y Transporte.

No obstante, fue aún más allá: “El Estado debe prestar servicios públicos de calidad y ahí están también la salud y la seguridad. Vivo en un barrio en La Plata y dejo el auto afuera porque tengo miedo a una entradera. Nos hemos acostumbrado a cosas a las que no deberíamos. Debemos pensar cómo promocionar el desarrollo, dando consistencia a la macroeconomía, favoreciendo al pequeño y mediano empresario, sacarle presión fiscal a los que producen y generan trabajo y estimular una ley laboral moderna e inclusiva”.

“Creo que es importante que la sociedad reflexione, que si seguimos votando a los mismos, el resultado no va a cambiar. No queremos la Argentina del fracaso, la que no crece, la que debate todos los días estupideces y que está permanentemente estancada. Nosotros somos una alternativa conformada por sectores de la sociedad civil. La segunda candidata de la lista que encabezo es una empresaria, el tercero es el ex intendente Pulti de Mar del Plata y el cuarto una docente”, añadió el nacido en Chivilcoy.

Paralelamente, propuso dos objetivos: “Los dos temas centrales son crear trabajo y mejorar la educación. En el primero se necesita una macroeconomía consistente, con niveles de inflación razonables para poder tener certezas. Pero se necesita una nueva reforma laboral que sea inclusiva y moderna, sin afectar derechos de los que están en la formalidad, sino que lo que intenta es dar dignidad a los que tienen empleo no registrado”.

“La indeminzación debería ser reemplazada por un seguro de desempleo que en Argentina existe en la construcción con la figura de la libreta de trabajo. Argentina aumentó el presupuesto en planes y, proporcionalmente, la pobreza. Aquello que surgió como una solución transitoria se transformaron en algo permanente, con 20 años initerrumpidos”, concluyó Randazzo.