A Mauricio Macri le labraron un acta por violar la cuarentena

Mauricio Macri no cumplió con el aislamiento obligatorio tras regresar al país el pasado lunes y le labraron un acta. El ex presidente llegó al país después de permanecer 43 días en Europa y al declaró que pasaría la cuarentena en su casa de San Isidro. Sin embargo, no estaba en el domicilio cuando llegaron inspectores del ministerio de Salud, por lo que le labraron un acta.

“Se dejó constancia que el ingeniero Mauricio Macri no se encuentra en su domicilio encontrándose en infracción al artículo 1 de la Resolución 192/2021”, dice el acta. Los inspectores llamaron a dos testigos para que verificaran la falta de respuesta en el domicilio y que firmaran el acta. Macri será citado por la autoridad de aplicación para que explique por qué violó el aislamiento obligatorio de siete días.

Debido a que llegó el lunes, Macri debía permanecer hasta el lunes 16 en situación de aislamiento, según lo dispuesto por las autoridades nacionales para frenar la expansión de la variante Delta del coronavirus. El ex jefe de Estado había arribado a Ezeiza junto a su esposa Juliana Awada y la hija de ambos, Antonia, en un vuelo de Iberia. La gira europea había comenzado en junio y no pudo regresar en julio por las restricciones.

Por otro lado, en el entorno de Macri aseguran que se vio obligado a cambiar el domicilio del aislamiento por una emergencia y que eso había sido informado a Migraciones. Por su parte, el abogado de Macri, Pablo Lanusse aseguró que al llegar al país “el ex presidente informó su domicilio. Alli surgió causal fuerza mayor que impuso necesidad mudar lugar aislamiento con su familia, previa consulta e informe a las autoridades correspondientes”.

Macri estuvo en Madrid para la presentación de su libro Primer tiempo junto al Premio Nobel Mario Vargas Llosa y luego viajo en Zurich, para actividades relacionadas a su cargo de presidente de la Fundación FIFA. Ahora se espera que se sume a la campaña de su espacio político para las PASO.

