Será un jueves clave para las elecciones en Boca

El destino inmediato de la vida institucional de Boca se juega un tute en el mediodía de este jueves en el juzgado de primera instancia en lo civil número 11 de la Capital Federal. Lo que ocurra en esas cuatro paredes entre la jueza Alejandra Abrevaya y los representantes de las dos listas en pugna en las (al menos por ahora) frustradas elecciones en el club, marcará a fuego los tiempos por venir.

Las claves

Jueves a las 12 horas: audiencia de conciliación pedida por la Oposición.

Oposición: objeta 13.000 socios que deben ‘quitarse’ para aceptar ir a votar el domingo.

Oficialismo: no quitará los 13.000 socios que objeta la Oposición, podría negociar solo 4100. Esto NO sería aceptado por la dupla Ibarra-Macri.

Si NO hay acuerdo, NO se votará el domingo 3 y Boca llevará la apelación a la Cámara Civil. Si revoca la cautelar, se votaría el 17 de diciembre. Si SE CONFIRMA y se investigan los 13.000 socios, NO SE VOTARÁ este año y todo irá a los tiempos de la Justicia, que son lentos y con FERIA JUDICIAL en Enero. Incluso, un fallo puede ser APELADO, lo cual tomaría MÁS TIEMPO saber una fecha de Elecciones.

¿Quién gobernará Boca mientras tanto? Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme continuarían al mando. Sin embargo, Andrés Ibarra avisó que podrían recurrir a la IGJ pidiendo la ACEFALÍA y que el club sea INTERVENIDO, lo que complicaría aún más las cosas al club. El antecedente: AFA intervenida cuando Mauricio Macri fue Presidente de la Nación.

Fuente: Olé