Unión Industrial: “Los que no quieran vacunarse no tienen por qué seguir cobrando su salario”

La Unión Industrial Argentina (UIA) planteó que aquellos trabajadores que decidan no vacunarse contra el coronavirus no podrán regresar a su puesto de trabajo como parte de los protocolos sanitarios adoptados por cada empresa. Pero, al mismo tiempo, según la UIA esos trabajadores que nieguen la posibilidad de vacunarse deberán también perder el beneficio que tenían hasta ahora de percibir un salario o asignación no remunerativa.

Así lo aseguró el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, durante una conferencia de prensa posterior a la reunión de la Junta Directiva de la entidad fabril, en la noche del martes.

“La dispensa de los trabajadores no vacunados fue modificada por normativa nacional y la gente con primera vacuna ya fue convocada”, dijo Funes de Rioja. “Aquellos que no se vacunan o no quieren hacerlo, nadie puede obligarlos a vacunarse. Pero en ese caso, lo que se plantea es que cese la dispensa, para que a su vez cese la asignación no remunerativa correspondiente”, dijo el directivo.

Añadió: “No hablamos de despedir. Hemos adoptado métodos de prevención en los ámbitos fabriles, y respetamos las consignas. Una que hoy es inevitable es que quien quiera reingresar en un lugar de trabajo colectivo como es una fábrica tiene que tomar las medidas del caso como es vacunarse, y si no lo hace no podrá ingresar. Y en ese caso, de hecho, cesa la dispensa”.

Funes añadió que mientras duró la emergencia sanitaria, el personal que estaba exceptuado de asistir a las fábricas por razones de tipo sanitario seguían percibiendo sus haberes o bien asignaciones no remunerativas en el marco del Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. “Pero ahora hay vacuna. Y hay una contrapartida que es el cese del pago respectivo”.

Fuente: Clarín